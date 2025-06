La batalla de Ryanair y Óscar Puente: la compañía aérea exige más controladores aéreos ante la previsión de retrasos en verano

La batalla entre Ryanair y Óscar Puente se endurece al comienzo del verano. (Imagen Composición Infobae)

Ryanair ha desatado una campaña pública contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras situar a España como el segundo país de Europa con más retrasos en vuelos causados por el control aéreo.

Según los datos facilitados por la propia aerolínea, solo en los primeros cinco meses de 2025, España ha registrado 11.634 vuelos retrasados y más de dos millones de pasajeros afectados, cifras únicamente superadas por Francia.

La empresa, presidida por Michael O’Leary, no duda en señalar culpables: “Los servicios de Control del Tráfico Aéreo conocen los horarios de las aerolíneas con casi 12 meses de antelación, por lo que no hay razón para que no dispongan del personal adecuado para gestionar ese tráfico”, afirmó el directivo.

“Eso es especialmente importante para la primera oleada de vuelos de la mañana, ya que cualquier retraso matinal repercute en los vuelos del resto del día”, añadió.

Los aeropuertos españoles operarán 97.420 vuelos en esta Navidad, un 17,7% más que hace un año.

Advertencia para el verano

Según los datos proporcionados por Ryanair, solo en los primeros cinco meses de 2025, España ha registrado 11.634 vuelos retrasados, afectando a más de dos millones de pasajeros.

La amenaza de la aerolínea es clara: si no se incrementa la plantilla de controladores en los aeropuertos gestionados por AENA, la compañía prevé que los retrasos aumenten un 20% durante el verano.

“Ryanair prevé un 20% más de retrasos en sus vuelos este verano si Óscar Puente no contrata más controladores”, afirmó la aerolínea a través de un comunicado en la red social X.

Pero la campaña de presión no se queda solo en las cifras. Ryanair ha dirigido un comunicado al ministro español exigiendo una “contratación inmediata de profesionales para las torres de control”.

El mensaje va acompañado de una advertencia directa: “España ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Francia, en retrasos por culpa del control aéreo”.

Comunicado de Ryanair en redes sociales. (Imagen: X)

La respuesta del sector

Ante estas acusaciones, algunos profesionales del sector han salido a matizar la versión de la aerolínea. Un controlador aéreo del aeropuerto de Barcelona-El Prat, Álvaro Mateos, ha refutado las afirmaciones de la aerolínea, asegurando que “el problema no es el número de controladores, es que Ryanair quiere un espacio aéreo propio”.

Este controlador explicó en su cuenta de X que, cuando un vuelo pierde su “slot” debido a un retraso de solo unos minutos, el sistema de Eurocontrol coloca al avión en la cola, sin hacer excepciones para Ryanair.

Asimismo, señaló que el verdadero desafío radica en la capacidad limitada del espacio aéreo y la infraestructura de los aeropuertos, no en la cantidad de controladores.

“En verano todos queremos coger un avión, pero el espacio aéreo no es infinito y los aeropuertos tienen una capacidad determinada no por el número de controladores, sino por la infraestructura”, añadió.

Tuits de Álvaro Mateos, controlador aéreo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. (Imagen: X)

Por su parte, Óscar Puente no ha respondido aún al comunicado de la aerolínea.

Una campaña en plena polémica

Este conflicto llega en un momento delicado para Ryanair, que ya está enfrentando tensiones con el Gobierno español debido a las sanciones que ha recibido por prácticas consideradas abusivas.

Según datos oficiales, la compañía es la aerolínea con más quejas de los usuarios en España, lo que ha intensificado las críticas hacia sus prácticas comerciales.