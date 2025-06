Las ITS continúan su aumento en los jóvenes: “Hay un descuido en la salud sexual”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este lunes la campaña 'Ya tendría que tener mala suerte', que pretende abordar la "disonancia" entre la percepción de riesgo y la realidad epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente entre los más jóvenes. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

Sífilis, gonorrea y clamidia continúan su expansión entre la población joven española. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) superaron los 80.000 casos documentados en 2023, último año del que se tienen datos, afectando sobremanera a los ciudadanos de entre 20 y 34 años.

El aumento en los contagios es generalizado en todas las infecciones y géneros, especialmente desde el año 2020, si bien son los hombres los que más las padecen. Ellos representan el 80% de los casos de infección gonocócica, el 88% de los contagios registrados de sífilis y el 53% de los casos de clamidia. Mientras, las mujeres suelen contagiarse a edades más tempranas: entre ellas, el grupo de edad más afectado es el de 20 a 24 años, frente a los 25-34 años que presentan los pacientes varones.

“Existe una disonancia entre la percepción del riesgo y la realidad epidemiológica”, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación de una nueva campaña de comunicación sobre las ITS. Existe entre los jóvenes una “falsa sensación de inmunidad”, especialmente cuando se encuentran con parejas conocidas. “Cuando hay confianza, bajamos la guardia”, ha señalado García.

“Para muchos y muchas jóvenes, las ITS son algo del pasado, vinculado a otras generaciones, o a grupos sociales ajenos. A menudo se asocian a estereotipos que ya no se corresponden con la realidad, como entornos marginales o prácticas de riesgo específicas”, ha declarado la ministra. “Esto al final lo que genera es una falsa sensación de inmunidad, ese típico ‘a mí no me va a pasar’”.

Un 11% no utiliza anticonceptivos

Las relaciones sexuales cada vez se inician antes, , pero “lo hacen con menos información”, ha advertido Margarita Guerrero, directora general del Instituto de la Juventud, que apunta que el 21% tiene su primer encuentro sexual antes de los 16 años. Este déficit en educación sexual hace que la percepción del riesgo de ITS se reduzca. “Hay una preocupación por la salud global de las personas jóvenes, pero mientras que esto se ve con mucha claridad en la salud mental, hay un descuido en la salud sexual”, señala Guerrero.

Detrás del aumento de contagios está la falta de uso de anticonceptivos, que rechazan el 11% de los jóvenes, según datos del Instituto de la Juventud. “Esto tiene que ver mucho con qué tipo de información están accediendo los jóvenes, cada vez a edades más tempranas, que sin una educación sexual se traduce en una inspiración de comportamientos”, apunta Guerrero.

Si los jóvenes deciden no usarlo es, en parte, por la confianza en la pareja con la que mantienen relaciones, pero también por la falta de acceso a preservativos, que refieren un 13%. Las relaciones desiguales, el consumo de sustancias, la falta de previsión y la creencia de que reduce el placer también son algunos de los factores que influyen en que los jóvenes descarten el uso de preservativos, según un informe elaborado por la sociedad Aplica.

‘Ya tendría que tener mala suerte’

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de la nueva campaña de concienciación de las ITS. (Ministerio de Sanidad)

Frente a la sensación de inmunidad entre los jóvenes, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una nueva campaña de comunicación para concienciar sobre las ITS. Con un presupuesto de 75.934,8 euros, sus esfuerzos se centrarán en desmontar creencias falsas sobre las infecciones de transmisión sexual y fomentar la prevención desde el autocuidado.

“Esta campaña, que es una pieza más dentro de esa estrategia, tiene un objetivo claro: poner el foco donde más falta hace. Se trata de prevenir, de tener información clara y accesible, y de entender que las ITS están ahí, aunque no las veamos. Y que se cuelan justo cuando bajamos la guardia, tanto por desinformación como por creencias falsas”, ha concluido la ministra.