El preservativo en 4 claves: accesibilidad, protección, uso correcto y respaldo científico

El preservativo reduce hasta un 98% el riesgo de embarazo no planificado cuando se utiliza correctamente, según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial del Preservativo, una fecha que pone en primer plano la importancia de este recurso para la salud sexual. El preservativo, cuando se utiliza correctamente, sigue siendo la herramienta más efectiva y accesible para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planificados, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y múltiples entidades sanitarias. Detrás de este método, hay cuatro claves que explican por qué su uso marca la diferencia en la salud sexual global.

Protección comprobada frente a infecciones y embarazos

La eficacia del preservativo reside en su función como barrera física. Según la OMS: “Los preservativos, cuando se usan de manera correcta y constante, son seguros y altamente eficaces para prevenir la transmisión de la mayoría de las ITS, incluido el VIH, y los embarazos no planificados”. El organismo señala que el uso adecuado de preservativos externos (masculinos) protege hasta un 98% de las mujeres de embarazos no deseados, mientras que los internos (femeninos) alcanzan una protección del 95%.

Esta capacidad de prevención ha evitado, según datos de la OMS, más de 117 millones de nuevas infecciones por VIH desde 1990. Además, se estima que cada año se previenen más de 300 millones de embarazos no planificados por el uso de métodos anticonceptivos, incluidos los preservativos.

Este método actúa como barrera física frente a la mayoría de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accesibilidad y facilidad de uso

Una de las razones que explican el éxito del preservativo es su accesibilidad. Se trata de un método económico, disponible sin receta en farmacias, supermercados y centros de salud. MedlinePlus, portal informativo del Gobierno de Estados Unidos, resalta que “los condones no son costosos y pueden adquirirse fácilmente en la mayoría de los establecimientos”.

Esta disponibilidad permite que cualquier persona con vida sexual activa pueda acceder a una protección inmediata y sin barreras adicionales. Además, el preservativo no requiere controles médicos previos ni seguimiento profesional, a diferencia de otros métodos anticonceptivos.

Prevención real, pero solo si se usa de manera correcta

La efectividad del preservativo depende, en gran parte, de su uso adecuado. La OMS advierte que “el riesgo de embarazo o ITS es mayor cuando los condones no se usan correctamente en cada acto sexual”. Entre los errores más comunes figuran la colocación tardía, el uso de productos no compatibles como aceites que pueden dañar el látex, y reutilizar el mismo preservativo. El sitio MedlinePlus detalla la importancia de colocar el condón antes de que haya contacto genital, y de utilizar uno nuevo en cada relación. Además, recomienda almacenarlos en un lugar fresco y seco para evitar daños que puedan comprometer su integridad.

La Dra. Irene Fuertes, dermatóloga y especialista en enfermedades de transmisión sexual en el Hospital Clínic Barcelona, señala que “hay una muy buena evidencia de que, cuando se coloca correctamente, nos protege altísimamente de algunas infecciones, como las que supuran. Prácticamente al 100%”. Sin embargo, puntualiza que la protección no es absoluta frente a infecciones transmitidas por contacto con zonas no cubiertas por el preservativo, como ocurre con el herpes o el virus del papiloma humano (VPH) en ciertas ocasiones.

Más de 117 millones de infecciones por VIH han sido evitadas gracias al uso de preservativos desde 1990, según datos de la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones internacionales y educación sexual

La promoción del uso del preservativo forma parte de las estrategias recomendadas por la OMS y otras organizaciones internacionales como el principal método de prevención de ITS. El organismo enfatiza la importancia de “escala primaria de prevención, como la disponibilidad y el uso del preservativo”, e insta a los gobiernos a garantizar el acceso y la educación sexual basada en evidencia. De acuerdo con la OMS, el descenso en el uso de condones entre adolescentes en Europa ha motivado campañas para reforzar el mensaje sobre la protección que ofrece este método.

La educación sexual y la formación en el uso correcto del preservativo son fundamentales para que la población joven y adulta comprenda su importancia. “La mejor forma de frenar el aumento de infecciones sexuales es mediante la educación sexual, la promoción de revisiones periódicas y el uso correcto del preservativo”, subraya la Dra. Fuertes.

El condón, único método de doble protección

A diferencia de otros métodos anticonceptivos, el preservativo es el único que protege simultáneamente contra el embarazo y las ITS.

Cada año se previenen más de 300 millones de embarazos no deseados con métodos anticonceptivos, incluidos los condones (Pexels)

Métodos como la píldora, el DIU o los implantes hormonales previenen embarazos, pero no ofrecen protección frente a enfermedades de transmisión sexual.

Según la OMS, la combinación de disponibilidad, protección comprobada y facilidad de uso convierte al preservativo en una herramienta indispensable para la salud sexual pública. Los expertos coinciden en que reforzar la educación y el acceso a este método puede reducir la incidencia de ITS y embarazos no deseados, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables.