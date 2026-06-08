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Detenidos en Francia los líderes de una red que organizaba el paso irregular de migrantes desde España por 300 euros

La investigación ha permitido constatar más de 30 cruces fronterizos irregulares de España a Francia y viceversa, realizados por el principal investigado

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La investigación ha permitido constatar más de 30 cruces fronterizos irregulares de España a Francia y viceversa, realizados por el principal investigado

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Francia han desarticulado una red criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes entre ambos países, tras meses de investigación y vigilancia sobre las rutas terrestres que partían desde la Región de Murcia. Las fuerzas de seguridad han explicado en un comunicado que la operación culminó con la detención de dos personas, quienes actualmente permanecen en prisión provisional en Francia.

La investigación, que se inició en febrero de 2026 a partir de una solicitud de colaboración de las autoridades francesas, permitió identificar el funcionamiento de la organización. El principal investigado, residente en Murcia, organizaba viajes periódicos hacia Francia, recogía a migrantes en situación irregular a lo largo del trayecto y los introducía en territorio francés. Posteriormente, realizaba el recorrido inverso para trasladar a otras personas hacia España. Estos desplazamientos se realizaban aproximadamente cada quince días.

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Los beneficios alcanzaron los 300.000 euros

Las pesquisas constataron que la banda efectuó más de 30 cruces fronterizos en estas condiciones, lo que permitió estimar que los beneficios obtenidos por la actividad superaron los 300.000 euros. Cada migrante abonaba unos 300 euros por el traslado, según se desprende de los testimonios recabados por las autoridades. Durante el operativo, se incautaron 15.800 euros en efectivo, un vehículo, un teléfono móvil y numerosa documentación que acreditaba los desplazamientos y el lucro de la actividad ilícita.

La detención principal se produjo el pasado mes de marzo, cuando el principal sospechoso fue sorprendido en la frontera con seis migrantes en situación irregular en el interior del vehículo. En ese momento, las autoridades francesas arrestaron también a una segunda persona, acusada de colaborar activamente en las tareas de intermediación y captación de migrantes.

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Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)
Coche de la Policía Nacional. (Europa Press)

Tras las detenciones, la policía francesa emitió una Orden Europea de Investigación que se ejecutó en menos de 48 horas en la pedanía murciana de El Raal. Durante el registro domiciliario se hallaron documentos personales, laborales y bancarios que evidenciaban la frecuencia y el método de los viajes, así como los pagos recibidos.

El análisis de las cuentas bancarias del principal investigado permitió corroborar los ingresos obtenidos y su utilización para adquirir un vehículo de mayor capacidad. Según el comunicado de la Policía, este vehículo estaba siendo preparado para ampliar la operativa ilícita hacia otros países de la Unión Europea, aunque la intervención policial impidió que esa expansión se materializara.

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