El juez del caso Plus Ultra pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Madrid, 26 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde le sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de Plus Ultra.
Fuentes de la Audiencia Nacional informan de que el magistrado ha atendido a la petición de la defensa del también exlíder socialista, que había esgrimido la extensión de la causa, a la que hasta ayer no tuvo acceso.EFE
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