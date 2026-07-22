España

La tarifa de la luz en España para este 23 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio de la electricidad cambia diariamente (Europa Press)
El precio de la electricidad cambia diariamente (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este jueves 23 de julio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 23 de julio

Tarifa media: 134.86 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 250.57 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 35.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 23 de julio, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 190.76 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 180.01 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 174.84 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 174.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 174.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.84 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 174.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.76 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 114.97 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 95.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.99 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 38.99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.88 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 38.99 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.85 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 128.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.27 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 250.57 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.33 euros por megavatio hora.

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