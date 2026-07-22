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La casa real británica publica una nueva imagen del príncipe George por su 13 cumpleaños: un nuevo retrato y una etapa decisiva

El nieto mayor de Carlos III cumple este 22 de julio 13 años, comenzando así una nueva era en su vida

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Nuevo retrato del príncipe George de Reino Unido (CASA REAL BRITÁNICA/Matt Porteous).
Nuevo retrato del príncipe George de Reino Unido (CASA REAL BRITÁNICA/Matt Porteous).

El príncipe George ya ha cumplido 13 años y la casa real británica ha querido celebrar esta fecha tan señalada con la publicación de un nuevo retrato oficial del heredero en segunda línea de sucesión al trono. La imagen, difundida este martes a través de las redes sociales de sus padres, los príncipes de Gales, muestra al hijo mayor del príncipe Guillermo y Kate Middleton en un momento especialmente significativo, ya que el joven afronta el inicio de la adolescencia y se prepara para importantes cambios tanto en su formación como en su papel institucional.

La fotografía, realizada por Matt Porteous, uno de los fotógrafos de mayor confianza de los príncipes de Gales, fue tomada en el Palacio de Kensington tras la participación de la familia en el desfile del Trooping the Colour, celebrado el pasado mes con motivo del cumpleaños oficial del rey Carlos III.

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En el retrato, George aparece sonriente, con las manos en los bolsillos y luciendo un estilismo sobrio formado por traje oscuro y camisa blanca sin corbata, una imagen que transmite una mayor madurez respecto a los posados difundidos en años anteriores. Junto a la instantánea, los príncipes de Gales compartieron un sencillo mensaje de felicitación acompañado de un emoji de confeti: “¡Feliz 13.º cumpleaños, George!”.

Nuevo retrato del príncipe George de Reino Unido (CASA REAL BRITÁNICA/Matt Porteous).
Nuevo retrato del príncipe George de Reino Unido (CASA REAL BRITÁNICA/Matt Porteous).

Con esta nueva imagen, la casa real vuelve a seguir una tradición ya consolidada, consistente en compartir retratos inéditos de los hijos de Guillermo y Kate con motivo de sus cumpleaños. En numerosas ocasiones, estas fotografías han sido captadas por la propia princesa de Gales, aunque para esta ocasión han confiado nuevamente en Porteous.

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El aniversario llega además en un momento especialmente relevante para el joven príncipe. En apenas unas semanas comenzará una nueva etapa académica al incorporarse al prestigioso Eton College, el mismo centro en el que estudió su padre. Allí cursará sus estudios en régimen de internado, un cambio que marcará un antes y un después en su crecimiento personal. La entrada en este conocido colegio británico supone un paso importante en la formación del futuro monarca, que afrontará una experiencia muy similar a la vivida por el príncipe Guillermo durante su adolescencia.

El crecimiento de George también se ha hecho evidente durante sus últimas apariciones públicas. En los últimos meses ha incrementado su presencia en actos oficiales junto a sus padres, participando en compromisos institucionales de forma cada vez más habitual. Entre ellos destaca su asistencia al desfile del Trooping the Colour o su reciente visita, junto a la princesa de Gales, a la base aérea de la RAF en Coningsby para conocer el Battle of Britain Memorial Flight, en el que fue su primer compromiso oficial compartido con su madre.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Una posición cada vez más destacada

Su aparición más reciente tuvo lugar a comienzos de julio durante la final individual masculina de Wimbledon, donde ocupó un asiento en el Palco Real acompañado por su familia. Allí, incluso recibió una invitación para jugar al tenis por parte del británico Arthur Fery, uno de los protagonistas del torneo.

A pesar de este incremento de su agenda pública, el príncipe George continúa disfrutando de las vacaciones escolares junto a sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, mientras sus padres siguen intentando preservar, en la medida de lo posible, una infancia alejada del exceso de exposición mediática.

Esa búsqueda de equilibrio entre la preparación institucional y una vida familiar lo más normal posible ha sido una constante desde su nacimiento. George llegó al mundo hace trece años y protagonizó su primera aparición pública apenas unas horas después de nacer, cuando Guillermo y Kate abandonaron el hospital St. Mary de Londres con el pequeño en brazos ante la expectación de miles de personas y de los medios de comunicación de todo el mundo.

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