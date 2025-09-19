España

El método para terminar con las manchas de los recipientes de plástico sin frotar: “Uno de mis trucos favoritos y más útiles que he visto”

Una usuaria de Tiktok ha compartido un truco sencillo y rápido para no preocuparse más por los restos de comida en tápers

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Tápers de plástico
Limpiar recipientes de plástico manchados es una de esas tareas que siempre parece no tener solución. No importa cuánto lo frotes o lo pongas en el lavavajillas: las manchas de salsas como curry o boloñesa, que suelen teñir el plástico de un tono naranja intenso, siempre parecen quedarse ahí, marcando los recipientes de manera permanente.

Aunque los recipientes ya no estén sucios, las manchas pueden hacer que se vean viejos y descuidados. Y a pesar de los esfuerzos por eliminar esas manchas, parece que la tarea nunca se completa por completo. Pero Kristie, una usuaria de TikTok, ha encontrado una manera de deshacerse de estas manchas casi al instante y sin necesidad de frotar.

En un video que rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 6,7 millones de visualizaciones, Kristie revela su truco para limpiar esos recipientes plásticos con manchas obstinadas. En el título del video, escribe: “Uno de mis trucos favoritos y más útiles que he visto”, y muestra, paso a paso, cómo recuperar la apariencia de sus recipientes de plástico.

El truco para terminar con las manchas en tápers

El video comienza con Kristie mostrando un recipiente que claramente ha contenido salsa boloñesa, lo que lo ha dejado completamente teñido de naranja. Después de enjuagarlo un poco bajo el agua, el color de la salsa sigue visible en las paredes del recipiente. Pero el verdadero truco llega después. Kristie agrega unas gotas de detergente líquido y un poco de agua al recipiente. Luego, coloca un trozo de toalla de cocina, cierra la tapa y agita el recipiente vigorosamente durante unos segundos.

Cómo terminar con las manchas
Cómo terminar con las manchas en los recipientes de plástico. (Tiktok)

Cuando abre la tapa, la toalla de cocina está completamente teñida de naranja, y tras enjuagar el recipiente, éste se muestra completamente limpio, sin rastro de las manchas de salsa. Es un método sorprendentemente sencillo, pero eficaz.

Aunque el truco parece casi mágico, tiene una explicación científica bastante lógica. La agitación vigorosa permite que el detergente descomponga la grasa y el aceite, ayudando a que se desprendan de las superficies del plástico. Mientras tanto, la toalla de cocina funciona como una esponja, absorbiendo esos aceites y grasas, arrastrando así las manchas de tomate o salsa de la superficie del recipiente. Este proceso no solo elimina manchas frescas, sino que también tiene la capacidad de trabajar con manchas más antiguas o difíciles de quitar.

La opinión de los usuarios

Los comentarios en el video de Kristie demuestran lo efectivo que es este truco. Un espectador curioso preguntó: “¿Funciona con cuencos que han estado así durante meses?”, a lo que otro respondió: “¡A mí me funcionó!”. Además, varios usuarios compartieron sus experiencias, diciendo que ya habían probado el truco y que les había cambiado la vida. Uno de ellos comentó: “SÍ, lo vi en TikTok hace años y desde entonces lo hago. Elimina el aceite muy rápido”. Otra persona agregó: “¡¡¡Literalmente me cambió la vida!!! Llevo usándolo más de 3 años”.

A pesar de lo efectivo que es el truco, no todos los comentarios eran positivos sobre el plástico. Algunos usuarios mencionaron que, debido a este tipo de manchas persistentes, habían decidido cambiarse a recipientes de vidrio, ya que el vidrio no tiende a mancharse tan fácilmente como el plástico. Sin embargo, para quienes prefieren seguir usando recipientes de plástico, el truco de Kristie ofrece una solución simple y rápida, sin la necesidad de frotar con esfuerzo.

