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Cinco plantas de interior que crecen en agua y son resistentes al calor

El poto, el bambú de la suerte o el coleo son algunas de las plantas de interior que resisten en el agua y aguantan las altas temperaturas

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Salón luminoso decorado con poto colgante, bambú, coleo de hojas rojas y hiedra en jarrones de agua, junto a ventanas, sofá claro y mobiliario de ratán.
Varias plantas como poto, bambú, coleo y hiedra en agua . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando hablamos de plantas en verano, uno de los temas que más preocupan es el cuidado de estas durante las vacaciones. El riego y la humedad son esenciales para muchas especies. Por eso, una de las alternativas para evitar que no resistan las altas temperaturas o las semanas sin agua es contar con plantas que crecen en agua.

Las plantas de interior que crecen en agua no solo son una alternativa práctica para decorar los hogares, sino que resultan muy fáciles de cuidar. Además, muchas de ellas contribuyen a mejorar la calidad del aire y resultan adecuadas para espacios con poca ventilación.

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Entre las más populares destacan el potos, el bambú de la suerte, el singonio, la hiedra común y el coleo, todas ellas adaptadas al clima y a los hogares de España.

Potos

Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Poto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poto es una de las plantas de interior más populares en España, por su resistencia y adaptabilidad. Esta especie soporta bien temperaturas elevadas y ambientes secos, lo que la convierte en una opción fiable durante las olas de calor. Es frecuente encontrar potos en oficinas y hogares por su fácil mantenimiento y capacidad de purificar el aire tanto en agua como en tierra.

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Para cultivar potos en agua, solo hace falta cortar un esqueje sano e introducirlo en un recipiente con agua limpia. Es importante que las hojas no toquen el agua para evitar la aparición de hongos. Además, es recomendable cambiar el agua cada dos semanas y colocar el recipiente en un lugar luminoso, pero sin exposición directa al sol. Los potos pueden desarrollarse durante años en agua, siempre que se mantenga este cuidado básico.

Bambú de la suerte

Bambú de la suerte (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bambú de la suerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bambú de la suerte destaca por su estructura vertical y su capacidad de crecer exclusivamente en agua, sin necesidad de tierra. Las varas verdes suelen presentarse en espiral o trenzadas, aportando un toque decorativo muy característico en los hogares. Esta especie tolera con facilidad el calor y la escasez de humedad, por lo que es ideal para pisos calurosos o expuestos a la luz solar indirecta.

Para mantener el bambú de la suerte en óptimas condiciones, basta con sumergir las raíces en agua y asegurarse de que siempre estén cubiertas. Es recomendable utilizar agua filtrada o dejar reposar el agua del grifo durante 24 horas antes de añadirla al recipiente. El cambio de agua cada dos semanas y la limpieza del recipiente evitan la proliferación de algas. La planta crece mejor cerca de ventanas, pero sin recibir sol directo.

Singonio

Primer plano de un singonio variegado con hojas verdes y blancas, enraizando en un jarrón de vidrio transparente con agua sobre un alféizar de madera. El sol ilumina la planta y sus raíces.
Singonio en agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El singonio destaca por su follaje en forma de flecha y sus tonos que varían entre el verde claro y el rosado. Esta planta trepadora se adapta a la vida en agua, ofreciendo un crecimiento rápido y vistoso en recipientes de cristal. Es robusta y soporta temperaturas altas sin mostrar signos de deterioro.

Para cultivarlo en agua, se recomienda cortar un tallo con varias hojas y sumergir la base en agua limpia. El recipiente debe colocarse en una zona iluminada, lejos de la luz directa para evitar quemaduras en las hojas. Conviene renovar el agua con frecuencia y limpiar el envase para evitar depósitos de cal. El singonio puede desarrollar raíces largas y generar nuevos brotes si se mantiene con este método, sin necesidad de trasplantar a tierra.

Hiedra común

Ramitas de hiedra común verde y variegada en un frasco de vidrio con agua y piedras, situado sobre un alféizar de madera frente a una ventana borrosa.
Ramitas de hiedra común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiedra común es una planta trepadora muy extendida tanto en patios como en interiores. Es una especie que resiste muy bien en el agua,que soporta grandes temperaturas y se mantiene verde durante todo el año.

Para propagar hiedra en agua, basta con tomar un tallo joven y sumergirlo parcialmente. Es recomendable cambiar el agua cada semana y mantener el recipiente en un lugar ventilado y luminoso, pero protegido del sol directo. La hiedra desarrolla raíces blancas en pocos días y puede crecer en este entorno indefinidamente, siempre que el agua se mantenga limpia y se evite el estancamiento.

Coleo

Cóleo, una de las tres plantas acuáticas fáciles de cuidar (Pexels)
Cóleo, una de las plantas acuáticas más fáciles de cuidar (Pexels)

El coleo es reconocido por sus hojas de vivos colores y bordes dentados. Esta planta soporta bien el calor y puede crecer en agua con facilidad. Esta especie necesita luz abundante para mantener la intensidad de sus colores.

Al cultivar coleo en agua, se recomienda cortar un esqueje sano y sumergir solo la base. El agua debe cambiarse cada semana para mantener la oxigenación y prevenir hongos. El recipiente debe situarse en un lugar muy iluminado, pero lejos del sol directo, para evitar que las hojas se decoloren. Con estos cuidados, el coleo puede mantener su aspecto vistoso durante meses en interiores.

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