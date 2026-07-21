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Fueron buscando máquinas de hacer pasta y encontraron 85 tumbas de hace miles de años

Lo que empezó como un trámite parte una obra en construcción reveló un secreto milenario

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Cuatro vasijas de cerámica enterradas en tierra, rodeadas de herramientas de excavación como palas, brochas, reglas métricas y cintas de medir.
Entre los objetos encontrados hay vasijas, un frasco de perfume con forma de sirena, collares, una espada de hierro y pendientes de marfil, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la ampliación de una planta de una fábrica de una afamada fábrica de pasta en Gragnano, una ciudad reconocida internacionalmente por su producción de la típica comida italiana, un equipo de arqueólogos encontró un cementerio con decenas de sepulturas de hace aproximadamente 2.500 años. El hallazgo, que confirmó la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de la metrópolis de Nápoles, sorprendió a la comunidad científica y expertos en industria. La excavación se activó por una obligación legal antes de iniciar la construcción.

La intervención permitió identificar 85 tumbas distribuidas bajo los suelos de los hangares donde cada año se secan miles de toneladas de pasta. Entre los restos aparecieron adultos, niños y una llamativa proporción de bebés, que refleja la alta mortalidad infantil en la Campania prerromana. Según informaron medios italianos como La Repubblica, la densidad arqueológica de la región ya era conocida, pero el volumen y la calidad de los objetos encontrados superaron las expectativas de los científicos.

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La excavación comenzó en 2025, cuando la empresa Garofalo solicitó ampliar sus instalaciones para aumentar la producción. Antes de empezar toda obra da igual su tamaño, las leyes exigen realizar estudios arqueológicos preventivos dada la historia del país y su riqueza. Este protocolo se llevó a cabo y gracias a él se descubrió toda una necrópolis.

Vista aérea de un sitio arqueológico con varios arqueólogos excavando tumbas de tierra que contienen sarcófagos y esqueletos. Se ven montículos de tierra y un camino.
Las obras en Gragnano comenzaron en 2025, poco después de empezar se descubrieron docenas de tumbas con objetos como una espada de hierro o broches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por la arqueóloga Francesca Mermati documentó en menos de dos años la presencia de las tumbas en una extensión de terreno de 2.000 metros cuadrados, bajo los silos y naves donde se almacena la pasta. La noticia, recogida por Corriere della Sera, generó interés en círculos académicos y entre la población local, que asocia la ciudad al comercio de pasta desde hace siglos.

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Un tesoro escondido durante miles de años

El hallazgo no solo aporta datos sobre rituales funerarios, sino que también permite entender cómo vivían y morían quienes habitaron la Campania antes de la expansión del Imperio Romano. Entre los enterramientos predominan los de recién nacidos y lactantes, un hecho que los especialistas vinculan a las duras condiciones de vida y a la vulnerabilidad infantil en la época. La proporción de tumbas infantiles, según los arqueólogos, constituye uno de los indicadores más claros del impacto social y sanitario en las comunidades prerromanas.

La Necrópolis de la Vía de la Pasta, Vía dei Pastai en italiano, ha ofrecido una colección inédita de objetos y materiales que reescriben el papel histórico de Gragnano. Entre los hallazgos destacan piezas de lujo como un frasco de perfume con forma de sirena fechado entre 580 y 550 a.C., una espada de hierro, fíbulas y pendientes de marfil, además de collares, vasijas y recipientes de bronce. Los arqueólogos destacaron la aparición de escarabajos egipcios de Náucratis y ámbar con formas animales, rastros materiales de antiguas rutas comerciales que conectaban la región con Grecia, Egipto y el Mediterráneo oriental.

Tumba abierta en tierra con paredes de piedra, un esqueleto humano, un escudo, una espada, varias vasijas y otros objetos metálicos.
Hallazgos como este de la época prerromana es poco habitual porque data de una época antigua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la riqueza material, se encontraron elementos orgánicos conservados de forma excepcional para la época, como tejidos, madera y cestas de fibra trenzada. Este tipo de hallazgos es poco habitual porque data de la época prerromana y abre líneas de investigación sobre la vida cotidiana de las poblaciones prerromanas.

El descubrimiento se suma a antecedentes de la zona, como la necrópolis de Madonna delle Grazie documentada en los años 50, y amplía el conocimiento sobre la ocupación continua de Gragnano desde la Edad del Bronce hasta la actualidad. Las autoridades locales y los responsables de la excavación han destacado la importancia de proteger el patrimonio subterráneo de la región, al tiempo que la fábrica de pasta mantiene su actividad.

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