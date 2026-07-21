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Arantxa Sánchez Vicario se sincera sobre su divorcio y la pérdida de su patrimonio: “Pago el 50% de mis ganancias al banco”

La extenista repasa en ‘Universo Calleja’ el episodio más duro de su vida: la ruina económica, la condena judicial y el impacto emocional tras su fallido matrimonio

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Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de 'Universo Calleja'. (Mediaset España)
Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de 'Universo Calleja'. (Mediaset España)

Arantxa Sánchez Vicario, una de las deportistas más importantes de la historia de España, ha vuelto a hablar sin filtros del capítulo más traumático de su vida: su divorcio de Josep Santacana y la pérdida de prácticamente todo su patrimonio. Lo ha hecho en Universo Calleja, el programa de Telecinco en el que Jesús Calleja la acompaña en un viaje por China junto al actor Gorka Otxoa. Allí, lejos de la pista y de los focos, la extenista ha repasado con crudeza cómo su vida personal y económica se derrumbó en apenas unos años.

La catalana recuerda que durante su carrera profesional llegó a ganar alrededor de 36 millones de euros, una cifra que ella misma confirma en el programa. Sin embargo, asegura que nunca gestionó directamente ese dinero. “Yo me dediqué a jugar al tenis, nunca me dediqué a mis temas porque no sabía”, explica. Delegó la administración de su patrimonio en su entonces marido, convencida de que era la decisión correcta: “Me fié de él porque era el padre de mis hijos. Me enamoré ciegamente y realmente no es la persona que yo pensaba que era”.

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Arantxa Sánchez Vicario Josep Santacana
Arantxa Sánchez Vicario junto a Josep Santacana en una imagen de archivo. (Europa Press)

El desenlace fue devastador. Arantxa terminó enfrentándose a una condena en 2024 por un delito de alzamiento de bienes y a una indemnización conjunta de 6,6 millones de euros. La deportista asegura que, pese a que la responsabilidad era compartida, ella es la única que está pagando. “La única que estoy pagando soy yo. He llegado a un acuerdo con el banco. No entré a la cárcel porque estoy pagando el 50% de mis ganancias al banco. Estoy cumpliendo cuando en el fondo me he comido el marrón”, afirma con resignación.

La extenista reconoce que durante un tiempo mantuvo la esperanza de recuperar parte del dinero perdido, pero hoy esa idea ha desaparecido por completo. “Al principio pensaba que sí, pero ahora creo que no. Me he mentalizado de que es como volver a empezar de cero, como si no hubiera tenido la carrera de tenista”, confiesa.

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Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de 'Universo Calleja'. (Mediaset España)
Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de 'Universo Calleja'. (Mediaset España)

Más allá del impacto económico, Arantxa relata el profundo daño emocional que le causó todo el proceso. “Fue un shock. Tuve que ir a terapia. Tenía que entender lo que estaba pasando porque no daba crédito”, explica. Asegura que solo su fortaleza y resiliencia le permitieron seguir adelante: “No me dejé vencer cuando jugaba, no me voy a dejar vencer ahora”.

El programa también recoge uno de los momentos más sensibles de la entrevista. Antes de recibir una sesión de acupuntura, un especialista en medicina tradicional china le aconseja que procure ser feliz y que se centre en aquello que le aporte bienestar. Sus palabras la desarman por completo. Arantxa rompe a llorar, incapaz de contener la emoción acumulada durante años. Calleja intenta reconfortarla mientras ella intenta recomponerse.

Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de 'Universo Calleja'. (Mediaset España)
Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de 'Universo Calleja'. (Mediaset España)

El viaje sirve también para repasar su vida sentimental. Su primer matrimonio, con el periodista Joan Vehils, fue breve y marcado por la incompatibilidad profesional. El segundo, con Santacana, terminó convertido en uno de los divorcios más mediáticos y conflictivos del país. Tras diez años juntos y dos hijos en común, la separación desembocó en una batalla judicial que se prolongó hasta principios de 2026, cuando se formalizó legalmente el divorcio.

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