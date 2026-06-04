El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos visitó Venezuela y mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno interino

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine (REUTERS)

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, visitó este miércoles Venezuela y participó en reuniones con autoridades del Gobierno interino, en una nueva señal del respaldo de Washington a la administración encabezada por Delcy Rodríguez, cinco meses después de la caída del dictador Nicolás Maduro y del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Estado Mayor Conjunto informó en una publicación en la red social X que el militar estadounidense sostuvo encuentros con funcionarios venezolanos y con personal diplomático norteamericano destacado en Caracas.

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"El general Caine participó en discusiones bilaterales con líderes senior del Gobierno interino y la dirección y el personal de la Embajada de Estados Unidos“, indicó el organismo militar estadounidense, sin ofrecer detalles sobre el contenido de las conversaciones.

La institución también difundió una fotografía en la que aparece Caine frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas junto al encargado de negocios, John Barrett, y varios integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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Según el portavoz del general, Joe Holstead, la visita tuvo como eje la situación política y de seguridad en Venezuela tras la salida de Maduro del poder en enero.

El Estado Mayor Conjunto informó en una publicación en la red social X que el militar estadounidense sostuvo encuentros con funcionarios venezolanos y con personal diplomático norteamericano destacado en Caracas

Holstead señaló que Caine "enfatizó la importancia de la estabilidad de Venezuela, la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental y el compromiso de la Fuerza Conjunta para garantizar la implementación" del plan estadounidense para el país sudamericano.

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El portavoz agregó que la visita forma parte de los contactos mantenidos por Washington con las nuevas autoridades venezolanas desde el cambio de gobierno.

"Estados Unidos está comprometido con una Venezuela estable, próspera y democrática alineada con Estados Unidos“, afirmó Holstead.

La oficina del Estado Mayor Conjunto también informó que Caine recorrió las instalaciones de la Unidad de Aumento de Seguridad de Marines destacada en la sede diplomática estadounidense.

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Durante esa actividad, el general expresó su reconocimiento al personal militar asignado a la misión. El organismo señaló que visitó la unidad "agradeciendo a los marines y expresando su profunda gratitud por su dedicado servicio“.

La visita se produjo pocas semanas después de un simulacro de evacuación realizado por Estados Unidos en su embajada en Caracas. El ejercicio tuvo lugar el pasado 23 de mayo e incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros con militares a bordo, además del ingreso de ambulancias y personal de bomberos a la representación diplomática.

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La visita se produjo pocas semanas después de un simulacro de evacuación realizado por Estados Unidos en su embajada en Caracas (REUTERS)

La embajada estadounidense explicó entonces que el operativo buscó garantizar la capacidad de respuesta "ante eventuales situaciones médicas" o posibles catástrofes.

Por su parte, el Gobierno interino venezolano informó que autorizó la maniobra como parte de "los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática“. La supervisión de ese simulacro estuvo a cargo del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, quien también visitó Venezuela en el marco de las tareas de coordinación entre ambos gobiernos.

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La visita de Caine se produjo en un contexto de profundos cambios políticos en Venezuela. En marzo, Caracas y Washington restablecieron relaciones diplomáticas y consulares tras siete años de ruptura. La normalización de los vínculos llegó dos meses después de la captura de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses durante una operación que puso fin a su permanencia en el poder.

Desde entonces, la administración del presidente estadounidense Donald Trump flexibilizó sanciones sobre Venezuela, mientras las nuevas autoridades venezolanas impulsaron reformas en los sectores de hidrocarburos y minería con el objetivo de atraer inversiones privadas.

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Aunque medios oficiales estadounidenses señalaron inicialmente que Caine mantendría reuniones con líderes del Gobierno interino, posteriormente precisaron que no se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien partió este miércoles hacia India para realizar su primera visita oficial al exterior desde que asumió la conducción del país tras la salida de Maduro.

(Con información de AFP y EFE)