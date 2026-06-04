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Juanjo, veterinario: “Hay que tener mucho cuidado con los peligros del ayuno en los gatos”

El profesional remarca que el daño hepático asociado a este proceso puede ser irreversible si no se actúa de inmediato

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Gato mirando su cuenco vacío
Los riesgos de que tu gato haga ayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la salud de los gatos domésticos ha adquirido una nueva dimensión gracias a la difusión de contenidos veterinarios en redes sociales. En este contexto, el veterinario Juanjo, conocido en TikTok como @juanjovetmascotas, advierte sobre los serios riesgos que implica el ayuno prolongado en los felinos. Su mensaje es claro: “Hay que tener mucho cuidado con los peligros del ayuno en los gatos”.

El especialista destaca que si un gato permanece sin comer durante más de veinticuatro horas, puede desarrollar rápidamente una enfermedad conocida como lipidosis hepática, también llamada hígado graso. Este trastorno representa una amenaza considerable para la vida del animal, sobre todo porque suele pasar desapercibido hasta que los síntomas se agravan. La advertencia no es menor: la falta de alimento desencadena un proceso en el que el organismo del gato recurre a sus reservas de grasa para obtener energía, lo que sobrecarga el hígado.

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Según explica Juanjo, la lipidosis hepática surge cuando el cuerpo del gato, al no recibir nutrientes, moviliza todas las grasas almacenadas. Estas grasas llegan al hígado en cantidad excesiva y provocan una degeneración del órgano. El veterinario remarca que el daño hepático asociado a este proceso puede ser irreversible si no se actúa de inmediato, por lo que insiste en que ningún cuidador debe dejar pasar más de un día sin que su gato ingiera alimento.

Qué sucede en el cuerpo del gato durante el ayuno

Cuando un gato deja de comer por un periodo superior a veinticuatro horas, su metabolismo reacciona de manera específica. El cuerpo comienza a liberar las reservas de grasa como fuente de energía, dado que los gatos no están diseñados para soportar largos periodos sin alimento. Este mecanismo de supervivencia, lejos de ser beneficioso, puede volverse letal.

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¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

La grasa movilizada se transporta al hígado para su procesamiento, pero este órgano no está preparado para metabolizar grandes cantidades de lípidos en tan poco tiempo. Como resultado, se desencadena la lipidosis hepática, una condición en la que el hígado se sobrecarga y sus células sufren un daño progresivo. Si la enfermedad avanza, el gato puede presentar síntomas como ictericia, letargo, vómitos y pérdida rápida de peso. El desenlace puede ser fatal si no se recibe atención veterinaria urgente.

El veterinario subraya que este riesgo es exclusivo de los gatos y no se presenta con la misma gravedad en otras especies domésticas. Por eso, recalca la importancia de reconocer cualquier señal de inapetencia y actuar de manera preventiva.

Recomendaciones clave para los dueños de gatos

Ante la posibilidad de que un gato deje de comer, Juanjo aconseja vigilar de cerca los hábitos alimenticios del animal. Si el periodo sin alimento supera las veinticuatro horas, el veterinario recomienda acudir de inmediato a una consulta profesional. “Nunca dejes a tu gato con más de veinticuatro horas sin comer”, enfatiza.

Gato adulto blanco y negro sentado en el regazo de una persona que lo acaricia. La persona viste jeans azules y un suéter claro. Fondo de sala de estar luminosa.
Los consejos del experto para cuidar la salud del gato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista sugiere también compartir esta información con otros cuidadores y prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento del gato, ya que la falta de apetito puede ser el primer síntoma de una enfermedad subyacente. La prevención y la detección temprana resultan esenciales para evitar complicaciones graves.

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