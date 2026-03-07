Muere el padre de Fernando Tejero: la emotiva carta que le dedica el actor en la que asegura que le va “a querer toda la vida”

Fernando Tejero, en imagen de archivo (Europa Press)

El actor Fernando Tejero ha comunicado el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales, sumergiéndose en uno de los episodios más difíciles de su vida personal. El intérprete cordobés ha publicado un mensaje en el que muestra la huella imborrable que su progenitor ha dejado en su trayectoria, expresando de manera pública su dolor y su agradecimiento.

La noticia, que él mismo ha compartido en su cuenta de Instagram, incluye un emotivo texto en el que reconoce abiertamente la influencia de su padre, Fernando Tejero Gómez, quien fue propietario de una pescadería en Córdoba. Esta etapa marcó profundamente al actor, que compaginaba junto a él su trabajo y sus estudios de arte dramático en la capital, según ha relatado en diversas entrevistas.

“Padre mío de mi vida” es como Tejero cita a su progenitor en su comunicación, acompañado de una imagen de su infancia en la que aparecen junto. El actor continúa: “Gracias, sobre todo, por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto y, entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones”, en palabras que recogen la esencia de las enseñanzas recibidas y el significado que ha tenido esa figura paterna en la consolidación de su carácter.

La emotiva carta de Fernando Tejero tras el fallecimiento de su padre (Instagram)

La carta de Fernando Tejero a su padre

En la publicación, Fernando Tejero dedica una despedida cargada de cariño, manifestando: “Te voy a querer toda la vida. Vuela alto padre mío”, dejando constancia del fuerte lazo afectivo que les unía. El artista también ha agradecido los gestos de apoyo y las condolencias recibidas tras dar a conocer la noticia: “Gracias a todos los mensajes de condolencias y por vuestro inmenso cariño. Se os quiere”, ha manifestado en la red social.

El anuncio ha provocado una ola de solidaridad tanto entre seguidores como entre colegas y amigos del ámbito artístico, quienes han querido testimoniar su cercanía en este momento de duelo. Figuras como Jordi Évole, quien le ha enviado un “fuerte abrazo”, y actrices como Malena Alterio, Vanesa Romero y Marta Torné se han sumado con mensajes de apoyo.

Fernando Tejero, emocionado durante su entrevista en 'La Ventana'. (Cadena SER)

La historia familiar de Fernando Tejero

En diferentes entrevistas, Fernando Tejero ha detallado que su padre alternó la gestión de un bar y de una pescadería en Córdoba y que él mismo, en su juventud, colaboró en el negocio familiar entre semana mientras asistía a clases de arte dramático. El actor ha recordado que en esa época su progenitor pensaba que, tras ese intento artístico, volvería, aunque no fue así.

El propio Fernando Tejero ha confesado en ocasiones anteriores que su infancia estuvo marcada por circunstancias difíciles. Ha explicado que vivió con una tía desde que era bebé hasta los 14 años, debido a que su madre enfermó siendo él muy pequeño, lo que llevó a sus padres a considerar que no podían hacerse cargo de él en ese momento.

Esa delicada decisión familiar le produjo una sensación de abandono que, según su experiencia, le ha acompañado en distintas etapas de su vida. Más adelante, durante la adolescencia, su tía enfermó de cáncer y se vio obligado a regresar a la casa familiar, lo que concibió como un nuevo y forzoso abandono.

