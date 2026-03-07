España

Muere el padre de Fernando Tejero: la emotiva carta que le dedica el actor en la que asegura que le va “a querer toda la vida”

“Gracias, sobre todo, por esta última etapa”, ha escrito Tejero en su cuenta de Instagram

Guardar
Fernando Tejero, en imagen de
Fernando Tejero, en imagen de archivo (Europa Press)

El actor Fernando Tejero ha comunicado el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales, sumergiéndose en uno de los episodios más difíciles de su vida personal. El intérprete cordobés ha publicado un mensaje en el que muestra la huella imborrable que su progenitor ha dejado en su trayectoria, expresando de manera pública su dolor y su agradecimiento.

La noticia, que él mismo ha compartido en su cuenta de Instagram, incluye un emotivo texto en el que reconoce abiertamente la influencia de su padre, Fernando Tejero Gómez, quien fue propietario de una pescadería en Córdoba. Esta etapa marcó profundamente al actor, que compaginaba junto a él su trabajo y sus estudios de arte dramático en la capital, según ha relatado en diversas entrevistas.

Padre mío de mi vida” es como Tejero cita a su progenitor en su comunicación, acompañado de una imagen de su infancia en la que aparecen junto. El actor continúa: “Gracias, sobre todo, por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto y, entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones”, en palabras que recogen la esencia de las enseñanzas recibidas y el significado que ha tenido esa figura paterna en la consolidación de su carácter.

La emotiva carta de Fernando
La emotiva carta de Fernando Tejero tras el fallecimiento de su padre (Instagram)

La carta de Fernando Tejero a su padre

En la publicación, Fernando Tejero dedica una despedida cargada de cariño, manifestando: “Te voy a querer toda la vida. Vuela alto padre mío”, dejando constancia del fuerte lazo afectivo que les unía. El artista también ha agradecido los gestos de apoyo y las condolencias recibidas tras dar a conocer la noticia: “Gracias a todos los mensajes de condolencias y por vuestro inmenso cariño. Se os quiere”, ha manifestado en la red social.

El anuncio ha provocado una ola de solidaridad tanto entre seguidores como entre colegas y amigos del ámbito artístico, quienes han querido testimoniar su cercanía en este momento de duelo. Figuras como Jordi Évole, quien le ha enviado un “fuerte abrazo”, y actrices como Malena Alterio, Vanesa Romero y Marta Torné se han sumado con mensajes de apoyo.

Fernando Tejero, emocionado durante su
Fernando Tejero, emocionado durante su entrevista en 'La Ventana'. (Cadena SER)

La historia familiar de Fernando Tejero

En diferentes entrevistas, Fernando Tejero ha detallado que su padre alternó la gestión de un bar y de una pescadería en Córdoba y que él mismo, en su juventud, colaboró en el negocio familiar entre semana mientras asistía a clases de arte dramático. El actor ha recordado que en esa época su progenitor pensaba que, tras ese intento artístico, volvería, aunque no fue así.

El propio Fernando Tejero ha confesado en ocasiones anteriores que su infancia estuvo marcada por circunstancias difíciles. Ha explicado que vivió con una tía desde que era bebé hasta los 14 años, debido a que su madre enfermó siendo él muy pequeño, lo que llevó a sus padres a considerar que no podían hacerse cargo de él en ese momento.

Esa delicada decisión familiar le produjo una sensación de abandono que, según su experiencia, le ha acompañado en distintas etapas de su vida. Más adelante, durante la adolescencia, su tía enfermó de cáncer y se vio obligado a regresar a la casa familiar, lo que concibió como un nuevo y forzoso abandono.

La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya 10.613 incidencias, según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía

Temas Relacionados

Fernando TejeroFamosos EspañaFallecimientosGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

El líder de ultraderecha ha destacado que nadie está obligado a seguir en el partido pero sí a cumplir las normas de la organización

Abascal habla sobre la expulsión

Silvia Severino, psicóloga: “Cuando una relación termina, el instinto de pedir que se quede es tu peor enemigo”

Tras una ruptura, la mejor arma no es suplicar, sino desaparecer y reconstruirte

Silvia Severino, psicóloga: “Cuando una

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

La activista hispanovenezolana fue condenada a 24 años de prisión acusada de terrorismo por el antiguo régimen de Maduro

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito

Una anciana de 73 años obligada a vender su casa por no poder pagarla: “Me enamoré de ella cuando la compré hace siete años”

La mujer no es capaz de encontrar un piso de alquiler a pesar de que dos hijas la avalan

Una anciana de 73 años

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal habla sobre la expulsión

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”