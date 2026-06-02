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Mañueco avanza que CyL no acudirá a la bilateral sobre financiación: "Lo que es de todos se negocia entre todos"

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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este martes que el Gobierno autonómico no acudirá a la reunión bilateral con el Ejecutivo central sobre financiación autonómica y ha zanjado: "Lo que es de todos se negocia entre todos".

Fernández Mañueco ha trasladado esta advertencia a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' tras el anuncio realizado ayer por el Ministerio de Hacienda que informó de que ha remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

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"Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica", ha anunciado Fernández Mañueco que ha explicado que su gobierno no aceptará una propuesta que asigna a la Comunidad el 1,29 por ciento de los fondos cuando, según ha reiterado, representa casi el 20 por ciento del territorio y el 5 por ciento de la población de España.

En este sentido, ha vuelto a exigir una "financiación justa" que garantice los servicios públicos en todo el territorio.

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