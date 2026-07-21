España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 21 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 1 de las 10:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este martes 21 de julio, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Super Once

Fecha: 21 julio.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 04 06 07 11 15 17 20 22 26 31 32 33 37 45 48 52 58 67 74 79.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de patatas mozárabes, el aperitivo andaluz fácil de hacer en casa que nada tiene que envidiar a las bravas

Una elaboración muy sencilla, perfecta para servir de aperitivo y huir de los clásicos

Receta de patatas mozárabes, el aperitivo andaluz fácil de hacer en casa que nada tiene que envidiar a las bravas

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Las condiciones en la zona continúan siendo “muy adversas”, pero ya se ha podido comenzar a pasar de la defensa al ataque del fuego en muchos flancos

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Los vinos de la celebración del Mundial: Ferran y Llorente brindan con un exclusivo tinto francés y con un champagne de 2.300 euros

Los jugadores de la Selección Española brindaron por su triunfo en el hotel de Nueva York antes de coger el avión, y también sobre el autobús que les llevó a recorrer la ciudad de Madrid hasta la plaza de Cibeles

Los vinos de la celebración del Mundial: Ferran y Llorente brindan con un exclusivo tinto francés y con un champagne de 2.300 euros

Una doctora alerta de que el riesgo de anisakis aumenta durante el verano: “Ni el limón ni el vinagre lo destruyen”

La doctora Malena García Arredondo recuerda que la infección por anisakis “no es un problema del pasado”

Una doctora alerta de que el riesgo de anisakis aumenta durante el verano: “Ni el limón ni el vinagre lo destruyen”

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

El tribunal subraya que las expresiones propiciadas a su superior suponen un “acto de insubordinación” que vulnera la disciplina y la jerarquía propias del cuerpo

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez Martínez declara como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y Anticorrupción pide nuevas comparecencias de los directivos de la aerolínea

Julio Martínez Martínez declara como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y Anticorrupción pide nuevas comparecencias de los directivos de la aerolínea

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

Cómo saber si un taller es legal: claves para comprobar que cumple la normativa y evitar problemas con tu vehículo

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Subastan una avioneta por 10 euros en el aeropuerto de Sevilla: Aena anuncia la venta de una aeronave abandonada a un precio inaudito

ECONOMÍA

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

10 consejos para proteger tu tarjeta de crédito y evitar cargos fraudulentos

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

DEPORTES

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”