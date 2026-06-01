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“Tú no vas a investigar nada, el derecho a manifestarse no es absoluto”: así contesta un sindicato policial a la delegada de Gobierno tras la agresión de un agente a una manifestante

Las organizaciones se dividen entre las que arremeten contra las palabras de Pilar Bernabé y las que condenan “esta acción desproporcionada”

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Un vídeo capta el momento en que un agente de policía empuja a una mujer y la derriba durante una concentración de profesores en Valencia, provocando la ira y los gritos del resto de manifestantes.

La imagen de un policía que empuja a una manifestante durante las protestas de los docentes de la Comunidad Valencia, que inician este lunes su cuarta semana en huela, ha dado la vuelta a España. Los sindicatos convocantes denunciaron el domingo los hechos y la respuesta de la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, no tardó en llegar. A través de X, tachó lo sucedido de “inaceptable” y aseguró que iniciarían una investigación “para depurar responsabilidades”. Un sindicato policial ha utilizado este mismo canal para espetarle que “el trabajo de la Policía no se empaña”.

El mensaje de Bernabé llegó después de que empezara a circular en redes sociales el video en el que se observa como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia una mujer que camina por la calzada y la empuja con la porra por la espada. La tira al suelo y avanza como si nada. Ante este suceso, la delegada señalaba que “proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia” y por ello, denunciaba que la agresión “empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones”.

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“Tú no vas a investigar nada”

Su condena a la violencia no ha gustado a la Confederación Española de Policía (CEP), un sindicato del cuerpo que rechaza su postura: “Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien. Luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos…“.

El CEP le contesta también que “el derecho a manifestarse no es absoluto” y añade que ”es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia". “La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, continúa.

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Finalmente, replica que “el trabajo de la Policía no se empaña” y afirma “está muy por encima de cargos políticos como tú, que corres a sacar pecho con nuestros éxitos en ruedas de prensa pero tardas ‘cero coma’ en juzgar y sentenciar”. “¿Quizás porque en 2027 hay elecciones municipales?“, le pregunta a la socialista para terminar. No hay condena.

El profesorado valenciano continúa con la huelga tras más de tres semanas reivindicando mejoras laborales. / Captura de pantalla
El profesorado valenciano continúa con la huelga tras más de tres semanas reivindicando mejoras laborales. / Captura de pantalla

“El derecho a manifestación no está por encima de la Seguridad Pública”

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) defiende que “las órdenes eran claras: evitar un corte de tráfico ilegal”, y tras insistir en que los agentes “avisaron de que no se bajase a la calzada”, secundan que “el derecho a manifestación no está por encima de la Seguridad Pública ni de las órdenes legítimas de la Autoridad”.

E insisten “Cortar una vía sin medidas de seguridad pone en riesgo al tráfico y a los propios manifestantes. Nuestros compañeros actuaron para impedirlo”. Para terminarar, y siguiendo la línea de CEP, añade que “frente a las denuncias de políticos oportunistas, será la Justicia quien dilucide si hubo mala actuación”. “Todo nuestro apoyo a la gran labor que realiza la UIP y el resto de compañeros de la Policía Nacional”, finiquitan. No hay condena.

Al contrario de los anteriores, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) sí condena los hechos y traslada sus disculpas a la víctima: “No está justificada esta acción desproporcionada. La víctima no provoca No muestra violencia. Es agredida por la espalda. No hay aviso previo. Flaco favor a la Policía. Recíclate por favor. Reciba la agredida disculpas.

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