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Indra nombra a Josep María Recasens, procedente de Renault, nuevo consejero delegado

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Madrid, 26 may (EFE).- El consejo de administración de Indra ha nombrado este martes a Josep María Recasens, responsable global de Estrategia, Producto y Gestión de Programas de la compañía automovilística Renault, como nuevo consejero de la multinacional tecnológica en sustitución de José Vicente de los Mozos, que ha presentado la dimisión.

La compañía tecnológica y de defensa ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tanto la dimisión de De los Mozos como el nombramiento de Recasens serán efectivos el próximo 17 de junio para permitir una "transición ordenada en el ejercicio de sus funciones actuales y garantizar el adecuado traspaso de sus responsabilidades".

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Indra ha detallado que el nombramiento como consejero ejecutivo de Recasens se ha adoptado por el procedimiento de cooptación por parte del consejo de administración tras el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El nombramiento de Recasens (Girona, 1976), presidente de la patronal de fabricantes de automóviles Anfac, se produce dos meses después de que el consejo de administración de la tecnológica nombrara a Ángel Simón nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, por lo que cierra así un periodo de reestructuración interna.

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Recasens comenzó su carrera en 2002 al ingresar en el fabricante de automóviles Seat tras estudiar Ingeniería, con especialidad en organización industrial, por la Universidad de Girona, y un máster en Ingeniería de Automoción por la Universidad Politécnica de Cataluña, además de un MBA posterior en Esade Business School.

Tras diversos cargos dentro de la empresa, en las áreas de investigación y desarrollo, plan de producto o gestión de proyectos internacionales, el Grupo Renault le fichó en julio de 2021 como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, reportando al consejero delegado, Luca de Meo.

No obstante, en enero de 2023 sumó a estas funciones las de director general de Renault España y director de Iberia, tras la marcha de De los Mozos, precisamente su predecesor en este nuevo cargo.

Considerado como una de las piezas clave del plan estratégico de Renault, Recasens también es consejero delegado de Ampere, la filial de vehículos eléctricos del fabricante francés, desde abril de 2025.

Así, Recasens vuelva a relevar a De los Mozos, que también fue presidente de la patronal Anfac y director general de Renault España.

De los Mozos ha liderado durante estos tres últimos años el plan estratégico de Indra 'Leading the Future' (liderando el futuro), centrado en el refuerzo de las áreas de defensa, tecnología y aeroespacial.

También bajo su dirección, la empresa ha impulsado su participación en el programa europeo del futuro del sistema aéreo de combate (FCAS, por sus siglas en inglés) y el desarrollo del negocio espacial.

Este nombramiento da por concluida esta reorganización, iniciada el pasado 1 de abril tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra.

Escribano, cofundador de la también compañía de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), fue nombrado presidente de Indra en enero de 2025 y tres meses después Indra comenzó a estudiar la integración con EM&E, una operación en la que se reclamó subsanar el conflicto de interés que existía en el proceso, aunque posteriormente EM&E dio por finalizada la potencial operación.

Esta situación acabó derivando en la dimisión de Escribano, la salida del consejo de administración de su hermano Javier Escribano -ambos se dividen el 100 % de EM&E- y la marcha del accionariado de EM&E de Indra, de la que tenían el 14,3 %, convertidos en el segundo máximo accionista.

Tras la salida de Escribano, el consejo de administración nombró como nuevo presidente a Ángel Simón, un industrial que ha desarrollado una trayectoria profesional de varias décadas centrada en la gestión del agua y los servicios urbanos, con una incursión reciente en el ámbito financiero desde el 'holding' inversor CriteriaCaixa. EFE

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