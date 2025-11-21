Israel firmó un contrato para ampliar su sistema de defensa antiaéreo “Cúpula de Hierro”

El sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro intercepta cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, visto desde Ashkelon, en el sur de Israel (REUTERS/Amir Cohen)

El Ministerio de Defensa de Israel anunció el jueves la firma de un contrato multimillonario con la empresa Rafael para ampliar la producción en serie del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro.

El acuerdo fue rubricado en Tel Aviv por el director general de la cartera, Amir Baram, en presencia de funcionarios del sector, tras un proceso de negociaciones que la propia entidad calificó de exhaustivo.

Bajo los términos del acuerdo, Rafael suministrará una cantidad significativa de interceptores para el sistema antimisiles, considerado un pilar de la defensa israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, destacó que la Cúpula de Hierro se consolidó como “uno de los mejores sistemas de defensa aérea de la historia”, señalando su papel clave en la protección del espacio aéreo israelí y en la intercepción exitosa de miles de amenazas procedentes de Gaza, Líbano y otras zonas conflictivas.

Katz consideró que la firma de “este histórico contrato representa un avance estratégico” para el país al “reforzar significativamente las capacidades de defensa aérea frente a adversarios que persisten en sus esfuerzos por atentar contra la seguridad de Israel”.

El funcionario también recalcó que el acuerdo es reflejo de “la solidez de la alianza con Estados Unidos y de la cooperación entre ambas naciones”.

La Cúpula de Hierro israelí intercepta misiles lanzados desde la Franja de Gaza el 11 de octubre de 2023 (EFE)

En ese sentido, mencionó que el trabajo conjunto con Washington permitirá “desarrollar y perfeccionar los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo”, asegurando la seguridad nacional y la superioridad estratégica de Israel en las próximas décadas.

El financiamiento para el contrato procede de un paquete de ayuda estadounidense de 8.700 millones de dólares aprobado por el Congreso en abril de 2024. De ese total, 5.200 millones de dólares están destinados específicamente a la mejora de los sistemas de defensa aérea en Israel, cifra que respalda la ampliación de la producción y refuerzo del sistema Cúpula de Hierro.

El pasado 28 de mayo, el Ejército de Israel confirmó el uso de tecnología láser para interceptar misiles y drones durante la ofensiva militar contra el grupo Hezbollah en la frontera con el Líbano, la cual continúa hasta hoy en día.

El anuncio marc el despliegue operacional del sistema de defensa aérea láser Magen Or, implementado en decenas de ocasiones durante la campaña, según informaron medios israelíes, con una “tasa de intercepción muy alta”.

Presentación del sistema de defensa aérea láser Magen Or

El ministro de Defensa, Israel Katz, destacó en un comunicado que “el sistema láser es el arma del futuro del Estado de Israel. Al asumir el cargo, ordené acelerar el desarrollo del sistema y su puesta en funcionamiento, comprendiendo y reconociendo su vital importancia”. Katz añadió que el sistema “ya defiende eficazmente los cielos del país y consigue extraordinarios logros operativos”.

La innovación busca complementar el actual sistema de defensa aérea, Cúpula de Hierro, cuyo costo por lanzamiento de cada misil interceptivo alcanza decenas de miles de dólares. El sistema láser, por su parte, permite responder a amenazas aéreas de forma más económica y rápida, reforzando la capacidad defensiva israelí ante ataques simultáneos y múltiples objetivos.

(Con información de Europa Press)