General Dynamics otorga un contrato de 191 millones a Elbit para los APS de los blindados Bradley de EE.UU.

El sistema de protección activa ‘Iron Fist’ permite a los vehículos blindados operar en entornos urbanos y en campo abierto frente a amenazas como drones, cohetes antitanque, misiles guiados y municiones de alta energía. De acuerdo con General Dynamics, la empresa israelí Elbit Systems ha recibido un contrato de 228 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 191 millones de euros, para suministrar este sistema a los blindados Bradley del Ejército de los Estados Unidos, según difundió Elbit Systems en un comunicado.

La adjudicación tendrá una vigencia de tres años, tiempo en el que se espera instalar este equipamiento avanzado de defensa en los Bradley estadounidenses, reforzando su protección ante ataques contemporáneos. El contrato surge como continuación de una licitación previa concedida a Elbit Systems en mayo de 2024, detalló la empresa israelí, reiterando la confianza depositada en sus soluciones tecnológicas por parte de la industria militar estadounidense. Elbit Systems subrayó que ‘Iron Fist’ está diseñado para mejorar la capacidad de supervivencia de las plataformas blindadas y su habilidad de autodefensa ante amenazas modernas en el campo de batalla.

El APS ‘Iron Fist’ combina alto rendimiento con un diseño compacto, lo que implica un menor volumen, peso y consumo de energía respecto a propuestas tradicionales. Esto facilita su adaptación a diferentes tipos de vehículos blindados sin afectar de forma significativa su movilidad ni su autonomía, según detalló la compañía israelí. Además, Elbit Systems recalcó que el sistema brinda una defensa completa contra municiones guiadas, drones convencionales y municiones ‘merodeadoras’, también denominadas drones kamikaze, y proyectiles de energía cinética de tanques (APFSDS).

El medio israelí también reportó que ‘Iron Fist’ ofrece cobertura tanto en escenarios de campo abierto como en áreas urbanas, donde la variedad y la inmediatez de amenazas requieren respuestas tecnológicas especializadas y de rápida acción. Elbit Systems especificó que la avanzada tecnología de su sistema permite detectar, interceptar y neutralizar estas amenazas antes de que impacten en los vehículos, salvaguardando vidas y manteniendo la capacidad operativa de las tropas desplegadas.

Elbit Systems destacó que la adjudicación del contrato refleja la demanda en aumento de sistemas de protección activa para vehículos blindados, en un contexto internacional donde proliferan los ataques con drones y municiones inteligentes. Según General Dynamics, la integración de ‘Iron Fist’ en los Bradley se alinea con los esfuerzos del Ejército de los Estados Unidos para modernizar su flota y dotar a su personal de los medios necesarios para enfrentar conflictos en constante evolución.

Por otro lado, el contrato consolida la cooperación tecnológica entre la industria de defensa israelí y los contratistas militares estadounidenses, permitiendo la transferencia de soluciones desarrolladas en Israel al equipamiento táctico de Estados Unidos. Elbit Systems enfatizó que, más allá de la protección directa ofrecida a cada blindado, la integración de este sistema contribuye a aumentar el margen de maniobra y la seguridad en operaciones militares complejas.

Según publicó General Dynamics, esta inversión muestra el compromiso del Ejército estadounidense con la incorporación de tecnologías de defensa avanzadas en respuesta a nuevos desafíos. Elbit Systems insistió en que la implementación del ‘Iron Fist’ responderá tanto a amenazas convencionales como asimétricas, haciendo énfasis en la adaptabilidad del sistema ante distintos perfiles de armas de última generación utilizados por adversarios.

El contrato anunciado representa un paso relevante en la renovación de las capacidades ofensivas y defensivas de los vehículos de combate Bradley, ya que dota a estas unidades de una línea de defensa adicional frente a misiles guiados antitanque, drones armados y municiones inteligentes, en línea con los estándares de protección militar más exigentes. De acuerdo con comunicados difundidos por Elbit Systems, la empresa continuará desarrollando e implementando actualizaciones y nuevas funciones en el sistema APS, según las necesidades operativas de sus clientes internacionales y en consonancia con la evolución del entorno de seguridad global.