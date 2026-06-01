Snack helado de plátano y chocolate proteico: una receta rápida y sencilla para los amantes del deporte

El sabor intenso del chocolate y la cremosidad del plátano se unen en un snack helado que conquista cualquier antojo dulce y saludable a prácticamente cualquier hora del día. Este bocado, viral en TikTok con el entrenador personal Rubén García Carnicero, es perfecto para refrescarse y cuidar el cuerpo a la vez, gracias a su toque proteico.
Inspirado en la tendencia de snacks fit, este helado de plátano y chocolate es ideal para quienes buscan opciones rápidas, sabrosas y nutritivas. Se adapta a infinidad de dietas y es perfecto para recargar energía tras entrenar o como postre ligero. Marida bien con bebidas vegetales frías, café solo o un vaso de leche, además de ser una receta sencilla y rápida de preparar.
Receta de snack helado de plátano y chocolate proteico
Este snack consiste en rodajas de plátano congeladas, recubiertas de chocolate negro y enriquecidas con proteína en polvo. La técnica principal es la congelación rápida y el baño en chocolate fundido, logrando una textura cremosa por dentro y crujiente por fuera.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 20 minutos
- Congelación: 2 horas
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 60 g de proteína en polvo sabor chocolate (puede ser whey, vegana o caseína)
- 100 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
- 1 cucharada de aceite de coco (opcional, para fundir mejor el chocolate)
- 2 cucharaditas de cacao puro en polvo (opcional, para decorar)
- 1 pizca de sal marina (opcional)
- Edulcorante al gusto (opcional)
Cómo hacer un snack helado de plátano y chocolate proteico, paso a paso
- Pela los plátanos y córtalos en rodajas de 1 cm de grosor.
- Mezcla la proteína en polvo con 2-3 cucharadas de agua o leche hasta formar una crema espesa.
- Unta una pequeña capa de la crema proteica sobre cada rodaja de plátano.
- Coloca las rodajas “rellenas” en una bandeja con papel vegetal y congela durante 1 hora para que endurezcan.
- Funde el chocolate negro junto con el aceite de coco al baño María o en intervalos cortos al microondas. Remueve hasta obtener una mezcla lisa.
- Saca las rodajas del congelador y báñalas una a una en el chocolate fundido, escurriendo el exceso. Colócalas de nuevo sobre la bandeja.
- Espolvorea cacao puro o sal marina por encima si lo deseas.
- Devuelve al congelador al menos 1 hora más, hasta que el chocolate esté completamente sólido.
- Saca las piezas 10 minutos antes de comer para que la textura sea cremosa por dentro.
Consejo técnico: Usa un tenedor para sumergir las rodajas y escurre bien el chocolate para evitar exceso en la base. Si el chocolate se espesa, caliéntalo de nuevo unos segundos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 12-16 unidades.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 65-75 kcal
- Proteínas: 3-4 g
- Grasas: 2-3 g
- Hidratos de carbono: 8-10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 1 mes en el congelador, en recipiente hermético. Consumir directamente del congelador para mantener una textura perfecta.
