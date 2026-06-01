Snack helado de plátano y chocolate proteico: una receta rápida y sencilla para los amantes del deporte

El postre que propone el entrenador personal Rubén García Carnicero en TikTok combina la opción dulce y saludable en una misma propuesta

El postre es una alternativa sabrosa y proteica a una merienda habitual. / Captura de pantalla

El sabor intenso del chocolate y la cremosidad del plátano se unen en un snack helado que conquista cualquier antojo dulce y saludable a prácticamente cualquier hora del día. Este bocado, viral en TikTok con el entrenador personal Rubén García Carnicero, es perfecto para refrescarse y cuidar el cuerpo a la vez, gracias a su toque proteico.

Inspirado en la tendencia de snacks fit, este helado de plátano y chocolate es ideal para quienes buscan opciones rápidas, sabrosas y nutritivas. Se adapta a infinidad de dietas y es perfecto para recargar energía tras entrenar o como postre ligero. Marida bien con bebidas vegetales frías, café solo o un vaso de leche, además de ser una receta sencilla y rápida de preparar.

Receta de snack helado de plátano y chocolate proteico

Este snack consiste en rodajas de plátano congeladas, recubiertas de chocolate negro y enriquecidas con proteína en polvo. La técnica principal es la congelación rápida y el baño en chocolate fundido, logrando una textura cremosa por dentro y crujiente por fuera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Congelación: 2 horas

Ingredientes

  • 2 plátanos maduros
  • 60 g de proteína en polvo sabor chocolate (puede ser whey, vegana o caseína)
  • 100 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
  • 1 cucharada de aceite de coco (opcional, para fundir mejor el chocolate)
  • 2 cucharaditas de cacao puro en polvo (opcional, para decorar)
  • 1 pizca de sal marina (opcional)
  • Edulcorante al gusto (opcional)

Cómo hacer un snack helado de plátano y chocolate proteico, paso a paso

  1. Pela los plátanos y córtalos en rodajas de 1 cm de grosor.
  2. Mezcla la proteína en polvo con 2-3 cucharadas de agua o leche hasta formar una crema espesa.
  3. Unta una pequeña capa de la crema proteica sobre cada rodaja de plátano.
  4. Coloca las rodajas “rellenas” en una bandeja con papel vegetal y congela durante 1 hora para que endurezcan.
  5. Funde el chocolate negro junto con el aceite de coco al baño María o en intervalos cortos al microondas. Remueve hasta obtener una mezcla lisa.
  6. Saca las rodajas del congelador y báñalas una a una en el chocolate fundido, escurriendo el exceso. Colócalas de nuevo sobre la bandeja.
  7. Espolvorea cacao puro o sal marina por encima si lo deseas.
  8. Devuelve al congelador al menos 1 hora más, hasta que el chocolate esté completamente sólido.
  9. Saca las piezas 10 minutos antes de comer para que la textura sea cremosa por dentro.

Consejo técnico: Usa un tenedor para sumergir las rodajas y escurre bien el chocolate para evitar exceso en la base. Si el chocolate se espesa, caliéntalo de nuevo unos segundos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 12-16 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 65-75 kcal
  • Proteínas: 3-4 g
  • Grasas: 2-3 g
  • Hidratos de carbono: 8-10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 1 mes en el congelador, en recipiente hermético. Consumir directamente del congelador para mantener una textura perfecta.

