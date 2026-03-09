España

El postre proteico de Jordi Cruz para ganar masa muscular, paso a paso

El cocinero propone una sencilla receta de chocolate y canela, elaborada a partir de gelatina hidratada

El cocinero difunde a través de TikTok una sencilla receta de chocolate y canela. / Captura de pantalla

¿Eres deportista y buscas una forma deliciosa y ligera de tomar tu proteína y creatina? El cocinero Jordi Cruz propone este postre proteico, el cual cataloga como “perfecto para quienes cuidan su alimentación”, según señala en su perfil de TikTok. La idoneidad de esta receta radica en la gran cantidad de proteína que ofrece, pocas calorías y “prácticamente nada de grasa”. Además, su textura cremosa y su sabor a chocolate lo convierten en un capricho saludable ideal para después de entrenar.

Inspirado en recetas fitness actuales, su base neutra permite personalizar el sabor según tus preferencias, y puedes adaptarlo con edulcorantes como eritritol o añadir creatina si forma parte de tu suplementación. Puedes servirlo en vasitos o, si buscas una textura aún más especial, ¡usa un sifón para crear una mousse ligera!

Receta de postre proteico de chocolate y canela

Este postre es una crema proteica elaborada a partir de gelatina hidratada, proteína de suero neutra, leche desnatada y chocolate. La clave está en la hidratación adecuada de la proteína y la gelatina, así como en la incorporación del chocolate fundido para lograr una textura cremosa y homogénea.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos (más el tiempo de reposo en nevera)
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 10 minutos
  • Reposo: mínimo 8 horas en nevera

Ingredientes

  • 3 hojas de gelatina neutra (2 g cada una)
  • 500 ml de agua fría (divididos en 300 ml + 200 ml)
  • 160-200 g de proteína hidrolizada de suero de leche sin sabor
  • 200 ml de leche desnatada
  • 1,5 g de canela molida
  • 5 g de cacao puro en polvo (amargo)
  • Semillas de 1 vaina de vainilla
  • 50 g de eritritol (o azúcar, opcional)
  • 90 g de chocolate 70% cacao bajo en grasa y azúcar
  • 12 g de creatina monohidrato (opcional)

Cómo hacer postre proteico de chocolate, paso a paso

  1. Hidrata la gelatina. Pon las 3 hojas de gelatina en 300 ml de agua fría durante 5 minutos.
  2. Mezcla la proteína. Añade 160-200 g de proteína de suero al agua con la gelatina ya hidratada. Mezcla bien y deja reposar 5 minutos. Verás que la mezcla espesa y se transforma en una crema. Consejo: No te saltes este reposo, es clave para la textura.
  3. Prepara la base líquida. En un cazo, añade 200 ml de leche desnatada, 1,5 g de canela, 5 g de cacao y las semillas de vainilla. Remueve bien. Lleva al fuego y calienta.
  4. Añade el endulzante. Incorpora 50 g de eritritol y mezcla. Si usas creatina, añádela aquí para que se hidrate y no quede arenosa.
  5. Funde el chocolate. Añade los 90 g de chocolate troceado y remueve a fuego medio hasta que se funda completamente.
  6. Integra la gelatina. Escurre la gelatina y agrégala a la mezcla caliente, fuera del fuego. Remueve hasta que se disuelva por completo.
  7. Une las dos mezclas. Vierte la mezcla líquida caliente sobre la proteína hidratada. Mezcla bien hasta obtener una crema homogénea.
  8. Cuela la mezcla. Pasa la crema por un colador fino para eliminar grumos.
  9. Reparte y enfría. Llena vasitos de unos 190 g cada uno. Tapa y deja reposar en nevera al menos 8 horas para que cuaje bien. Consejo: Si quieres una textura tipo mousse, introduce la mezcla en un sifón, pon 2 cargas de gas y deja reposar toda la noche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4-5 vasitos de 190 g aproximadamente.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteína: 40 g
  • Creatina: 3 g (si la añades)
  • Grasa: Muy baja (depende del chocolate)
  • Calorías: 180-220 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Mantén los vasitos tapados en la nevera hasta 4 días. No se recomienda congelar, ya que la textura puede alterarse.

