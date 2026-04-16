España

Las listas de espera quirúrgica superan las 850.000 personas

La sanidad pública suma 20.000 pacientes más en espera de algún proceso quirúrgico

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Médicos operan a un paciente en un quirófano.
Imagen de archivo de un quirófano. (Canva)

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos de lista de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS). A fecha del 31 de diciembre de 2025, un total de 853.509 personas esperaban para acceder a algún procedimiento quirúrgico en los hospitales españoles y más de cuatro millones aguardaban una consulta con el especialista.

Las listas de espera quirúrgicas han aumentado en cerca de 7.000 pacientes en comparación con diciembre de 2024 y en más de 20.700 en comparación con los datos del mes de junio. En cuanto a las citas con el especialista, habrían crecido en 166.000 personas en un año y superan en 115.600 las de inicios del verano de 2025.

En cambio, los tiempos de espera parecen haberse reducido ligeramente con respecto a los datos de 2024. De media, un paciente tardaba a finales de año 121 días en pasar por quirófano, frente a los 126 registrados en diciembre de 2024. En verano de 2025, el tiempo de espera era de 118,6 días.

Las operaciones de cataratas (124.194 pacientes), hernia inguinal o crural (37.675) y la prótesis de rodilla (29.312) son los procesos más demandados, si bien el que más tarda es la operación de juanetes (Hallux valgus), con 146 días de espera de media. Por especialidades, en cambio, son traumatología (200.584), oftalmología (172.974) y cirugía general y del digestivo (149.749) las que acumulan más pacientes en espera estructural. No obstante, cirugía plástica es la que más tarda en dar cita para pasar por quirófano (269 días).

Andalucía y Cataluña, las comunidades con más pacientes en espera

Gráfico de mapa que muestra el número de pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes, según la comunidad autónoma.
Número de pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes, según la comunidad autónoma. (Ministerio de Sanidad)

Por comunidades autónomas, los datos recabados por el Ministerio de Sanidad muestran que Andalucía (199.950) y Cataluña (197.768) son las regiones con más pacientes a la espera de un proceso quirúrgico. A gran distancia les sigue la Comunidad de Madrid, donde 80.525 personas estaban pendientes de una cirugía en diciembre de 2025.

Si se miran las cifras por población, es Cantabria la que sale peor parada: 24,92 pacientes por cada 1.000 habitantes esperaban a finales de 2025 una intervención hospitalaria. Le siguen Cataluña (24,84 pacientes), La Rioja (23,80 pacientes) y Asturias (22,12 pacientes).

Por tiempo medio de espera, Andalucía vuelve a liderar los rankings, con 173 días para pasar por quirófano, por delante de Cantabria (137), Extremadura (135) y Aragón (132).

Cuatro millones de españoles esperan ver al especialista

Antes de lograr pasar por quirófano, es necesaria una evaluación previa del especialista. En este caso, los españoles tardan una media de 102 días en pasar por consulta en atención hospitalaria, tres menos que en 2024 pero seis más que a mediados de 2025.

El Ministerio de Sanidad ha analizado los pacientes pendientes de diez especialidades básicas, que acumulan en total 4.072.854 personas en espera. Traumatología vuelve ser la que más pacientes tiene en cola, con 12,67 personas por cada 1.000 habitantes, mientras que dermatología sería la que más tarda en dar cita, con 121 días de media para conseguir ver al especialista.

En este apartado, es Madrid la que lidera las esperas: 11,14 pacientes por cada 1.000 habitantes aguardan una cita con el especialista, con un tiempo de espera de 72,2 días. Le siguen Asturias (104,81 pacientes por cada 1.000 habitantes) y Andalucía (100,75), si bien es en Canarias donde más tardan los médicos en dar cita, con una media de 88,1 días.

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