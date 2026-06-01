La discreta vida de Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, seis años después de la tragedia: centrada en sus hijas y fiel al recuerdo del futbolista

José Antonio Reyes y Noelia López en una imagen de redes sociales. (Instagram @noelialopezm)

Han pasado ya seis años desde que la vida de Noelia López cambiara para siempre. El 1 de junio de 2019, el fútbol español quedaba conmocionado tras conocerse la muerte de José Antonio Reyes en un trágico accidente de tráfico ocurrido cerca de Utrera, Sevilla, en el que también falleció su primo Jonathan. La noticia paralizó al deporte nacional y dejó devastada a una familia que, desde entonces, ha intentado reconstruirse lejos del ruido mediático y aferrándose al recuerdo del futbolista.

Durante todo este tiempo, Noelia López ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Alejada de los focos, la ingeniera ha centrado toda su energía en sacar adelante a sus dos hijas, Noelia y Triana, que apenas tenían 6 y 2 años cuando ocurrió la tragedia.

PUBLICIDAD

Además de compartir retazos de su vida en las redes sociales, en distintas entrevistas concedidas durante estos años, Noelia ha reconocido el enorme vacío que dejó la muerte de Reyes. “Me he torturado mucho tiempo”, confesaba meses atrás al hablar de una pérdida que, asegura, cambió completamente su forma de entender la vida. “Fue muy triste para mí como esposa y como madre. La vida, como la entendía hasta entonces, se acabó”, explicaba con sinceridad.

José Antonio Reyes y Noelia López en una imagen de redes sociales. (Instagram @noelialopezm)

Su principal preocupación desde el primer instante fueron sus hijas. La ingeniera ha contado que recibió la noticia por teléfono y que, en medio del shock, lo primero que pensó fue cómo iba a afrontar aquella conversación con las pequeñas. “¿Qué les iba a decir? ¿Qué iba a hacer ahora?”, recordaba. Aquel momento quedó grabado para siempre en su memoria cuando una de las niñas le preguntó directamente qué le había ocurrido a su padre.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Noelia se ha esforzado por mantener vivo el recuerdo del futbolista dentro de casa. A través de sus redes sociales, comparte de vez en cuando imágenes familiares, vídeos y mensajes cargados de emoción que muestran que la figura de Reyes sigue muy presente en el día a día de sus hijas. “Te sentimos en cada paso que damos”, escribía recientemente junto a unas imágenes del jugador abrazando a las niñas.

La unión con la familia de José Antonio Reyes

Otro de los aspectos más llamativos de estos años ha sido la buena relación que mantiene con Ana López, expareja de Reyes y madre de su hijo mayor, José Antonio Jr. Ambas familias continúan muy unidas y participan juntas en homenajes y actos dedicados al futbolista, como el torneo de fútbol base organizado en Utrera para honrar su memoria.

PUBLICIDAD

Para Noelia siempre ha sido importante que sus hijas mantengan el vínculo con su hermano mayor, que además sigue los pasos de Reyes dentro del mundo del fútbol. Tanto la familia de Reyes como Noelia han encontrado en esos encuentros una manera de mantener vivo el legado del futbolista, muy querido tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

José Antonio Reyes y Noelia López en una imagen de redes sociales. (Instagram @noelialopezm)

En lo personal, la viuda del futbolista ha dejado claro en varias ocasiones que no se plantea rehacer su vida sentimental. “Yo sigo enamorada de José”, aseguraba con rotundidad al hablar sobre la posibilidad de volver a enamorarse.

PUBLICIDAD

Una idea que, según reconoce, ni siquiera contempla porque toda su atención está centrada en sus hijas y en el recuerdo del hombre con el que soñó compartir su vida.

Una vida marcada también por la enfermedad

Fotografía de archivo de José Antonio Reyes cuando militaba en el Atlético de Madrid. (EFE/Alberto Martín)

La tragedia de perder a su marido no ha sido el único golpe duro al que ha tenido que enfrentarse Noelia López en estos años. La ingeniera también reveló que fue diagnosticada de cáncer, una enfermedad que afrontó en silencio y con la misma discreción con la que siempre ha llevado su vida personal.

PUBLICIDAD

Imágenes del increíble ambiente que se vivió en 'La Casita' de Bad Bunny. El artista puertorriqueño compartió escenario y fiesta con estrellas del cine y el deporte como Ester Expósito, Mbappé y Sergio Camello.

Además, la enfermedad ya había golpeado anteriormente a su familia. En 2015, Noelia perdió a su hermano pequeño a causa de un cáncer apenas unos meses después de que José Antonio Reyes le pidiera matrimonio. Aquella dolorosa situación obligó a la pareja a aplazar su boda. “Tuvimos que posponer la fecha porque no me apetecía casarme”, explicó tiempo después.