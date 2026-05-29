Las 3 plantas tropicales de exterior que darán un toque exótico a tu casa este verano (VisualesIA Scribnews)

La llegada del calor se suele asociar con las flores. Tiene sentido, no es que se asocie porque sí: durante el invierno, la planta permanece en estado de reposo y el desarrollo floral se detiene debido a la acción de un gen represor. Si la floración se produjera en esta estación, la planta no soportaría las bajas temperaturas y no llegaría a ser polinizada. Con el aumento de las horas de luz, la planta inicia su fase de activación y comienzan a surgir nuevas hojas.

En primavera, tiene lugar la vernalización, un proceso mediante el cual, tras una prolongada exposición al frío, el gen represor de la floración alcanza su nivel máximo; y con la subida de las temperaturas, se desarrollan las proteínas necesarias para la floración. No todas las plantas florecen en primavera, sino que se plantan entonces y florecen después, en verano: estas son tres plantas tropicales recomendadas para disfrutar de un ambiente exótico durante el periodo estival.

PUBLICIDAD

Dondiego de noche (Flickr)

Dondiego de noche: floración nocturna y resistencia

El Mirabilis jalapa, conocido como dondiego de noche, es originario de Perú y se introdujo en Europa hace siglos. Su adaptación a climas templados le ha permitido convertirse en una opción ideal para terrazas, jardines y macetas. Esta planta se caracteriza por desplegar sus flores al atardecer y cerrarlas con la luz del día. El perfume suave y su comportamiento nocturno la convierten en una elección adecuada para espacios que se disfrutan especialmente a última hora del día.

El dondiego de noche presenta un porte arbustivo, follaje denso y tallos robustos y ramificados, que pueden alcanzar hasta un metro y medio de altura. Las flores, de hasta cuatro centímetros de longitud y forma de trompeta, carecen de pétalos, con un cáliz coloreado que actúa como corola. En una misma planta pueden aparecer flores de distintos colores o con vetas multicolores, lo que añade originalidad al conjunto. A pesar de que cada flor suele durar solo un día, la planta produce brotes nuevos de manera continuada desde la primavera hasta el otoño, manteniendo la floración durante varios meses.

PUBLICIDAD

Para su cultivo, el dondiego de noche requiere una tierra bien drenada, preferentemente una mezcla de tierra universal con arena o fibra de coco. La siembra se recomienda en primavera, con sustrato ligero y bien aireado. Se aconseja ubicarla en zonas con buena exposición al sol, aunque también tolera la semisombra si recibe luz directa durante algunas horas. El riego debe ser regular, especialmente en verano, y puede combinarse con fertilizante cada dos semanas en primavera para favorecer la floración. La poda consiste en retirar hojas secas, flores marchitas y ramas dañadas. Conviene vigilar posibles plagas como pulgón, araña roja, mosca blanca u hongos, que pueden aparecer si el sustrato está demasiado seco o húmedo.

Caña de las Indias (Flickr)

Caña de las Indias: color y estructura vertical

La caña de las Indias, también conocida como Canna indica, es una planta perenne de origen tropical que destaca por sus grandes hojas verdes o violáceas y sus flores de colores intensos, que pueden ser rojas, naranjas o amarillas. Esta especie se utiliza frecuentemente para aportar estructura vertical y color a jardines y terrazas.

PUBLICIDAD

La caña de las Indias necesita un emplazamiento soleado y un suelo bien drenado, aunque se adapta a suelos ligeramente húmedos. El riego debe ser regular, sin encharcar. Esta planta tolera bien el calor y, si se cultiva en maceta, conviene elegir un recipiente de suficiente profundidad. La floración se produce desde el final de la primavera hasta bien entrado el otoño.

Plumeria (Pxhere)

Plumeria: fragancia y aspecto tropical

La plumeria, conocida también como frangipani, es una planta propia de regiones tropicales de América y muy apreciada por sus flores vistosas y fragantes. Presenta hojas alargadas y verdes brillantes y flores que pueden ser blancas, rosas o amarillas, dispuestas en racimos.

PUBLICIDAD

La plumeria requiere exposición a pleno sol y suelos bien drenados. La mejor época para plantarla es la primavera, en un sustrato suelto y aireado. El riego debe ser moderado, evitando el exceso de humedad, ya que las raíces son sensibles al encharcamiento. La floración se produce en verano y puede prolongarse hasta el otoño. Es importante protegerla de las bajas temperaturas en invierno.

Estas tres especies, por su resistencia y valor ornamental, permiten crear ambientes exóticos y coloridos en exteriores, con cuidados sencillos y adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas.