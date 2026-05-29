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Bad Bunny suena de repente en las pizarras digitales de colegios e institutos de Andalucía y las autoridades investigan un hackeo: “Nos hemos quedado flipando”

Este sábado arranca el maratón de conciertos del cantante en Madrid

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Bad Bunny en su concierto en Barcelona. (Europa Press)
Bad Bunny en su concierto en Barcelona. (Europa Press)

Eran las 10 de la mañana de este pasado jueves. En ese momento, varios colegios e institutos de Andalucía se vieron sorprendidos por el mismo ‘incidente’: la canción Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, se puso a sonar de repente en las pizarras electrónicas a todo volumen, mientras en la pantalla aparecía el siguiente mensaje: “A petición de Irene”.

Hasta aquí la noticia, ya que realmente no ha ocurrido nada más. Las reacciones, sin embargo, no se han hecho esperar y han magnificado el suceso, pues se habla de “incidente” y de “investigación”. Así, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía, que ha confirmado que el hecho se produjo en centros de provincias como Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga, ha destacado que desde la administración autonómica se investiga el origen de la anomalía, sin descartar ninguna hipótesis: desde un potencial hackeo hasta un posible error humano en el sistema de control remoto. Los técnicos analizan si la incidencia fue provocada por un fallo técnico, una mala manipulación o una acción intencionada desde fuera del sistema. Parece que alguien no se ha ‘portado bonito’.

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El incidente provocó reacciones inmediatas entre el profesorado, que -mientras se queja del excesivo uso de los smartphones por parte de los jóvenes- recurrió a las redes sociales para compartir el suceso. Una profesora de inglés, por ejemplo, ha contado en Instagram: “Todos nos quedamos mirando sin entender qué pasaba mientras sonaba Debí tirar más fotos a todo volumen”. Inicialmente pensó que algún alumno había conectado su móvil a la pizarra, pero luego supo que el fenómeno se repetía en otros colegios. “Quien haya sido capaz de hackear el sistema acabará trabajando en la NASA”, ironizó la docente.

“Nos hemos quedado todos flipando: de repente se ha ido lo que tenía en la pizarra digital y se comenzó a oír una canción de Bad Bunny”, ha destacado otra profesora de un instituto público de Málaga. La canción sonó durante algo menos de un minuto, pero lo suficiente para que el suceso se viralizara rápidamente.

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Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

Bad Bunny llega a Madrid

Este sábado arranca el maratón de conciertos de Bad Bunny en Madrid, que llega a la capital tras su paso por Barcelona. El cantante tiene programados diez conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

En total, el puertorriqueño ha vendido 600.000 entradas en España, el inicio del tramo europeo de su gira mundial Debí tirar más fotos, que incluye plazas como Bruselas, Lisboa, Londres o París.

Unos conciertos que coincidirán con parte de la visita del papa León XIV, que desarrolla un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio con una primera parada en la capital española, seguida de Barcelona y las islas Canarias. Los dos eventos, que además compartirán fecha con la Feria del Libro de Madrid, obligarán a organizar un gran despliegue en la capital, con ampliación de horarios y frecuencias en el Metro, gratuidad en los autobuses municipales y un dispositivo especial de tráfico y seguridad. Dicho de otro modo: vienen unos días de desmadre que harán que este ‘hackeo’ en los colegios quede en una anécdota más que se verá olvidada más pronto que tarde.

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