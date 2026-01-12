SEPAR advierte de que más de dos millones de personas podrían tener apnea del sueño sin saberlo en España

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha advertido de que la apnea del sueño continúa siendo una de las enfermedades respiratorias más infradiagnosticadas en España, ya que se estima que más de dos millones de personas podrían sufrirla sin diagnóstico, mientras que alrededor de 600.000 ya se encuentran en tratamiento.

Con el objetivo de revertir esta situación, SEPAR dedica el Año SEPAR 2025/2026 a los trastornos respiratorios del sueño, una iniciativa que busca sensibilizar, formar y transformar la visión que la sociedad, las instituciones y los profesionales sanitarios tienen sobre estas patologías, y situarlas como una prioridad de salud pública.

La apnea del sueño, conocida clínicamente como síndrome de apneas e hipopneas del sueño (AOS), se caracteriza por pausas repetidas en la respiración durante el sueño, lo que provoca un descanso no reparador y una disminución de la oxigenación. SEPAR subraya que su prevalencia crece entre un 8 y un 10 por ciento cada año y se asocia a un mayor riesgo de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, ictus, diabetes y deterioro cognitivo, además de aumentar de forma significativa el riesgo de accidentes de tráfico y laborales.

En este marco de concienciación, SEPAR ha lanzado recientemente un nuevo 'podcast' divulgativo en el que profesionales expertos de la Sociedad conversan con personalidades conocidas sobre distintas enfermedades respiratorias, con el objetivo de acercar estas patologías a la ciudadanía desde una perspectiva cercana y real.

El primer episodio cuenta con el testimonio del cantante Francisco González, que comparte su experiencia personal con la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) y la apnea del sueño. Durante la conversación, el artista relata el impacto que la apnea tuvo en su vida diaria y en su seguridad: "En tres ocasiones he estado a punto de matarme en un accidente de coche. Me dormí al volante; en una de ellas incluso me embistió un camión", explica, poniendo de manifiesto uno de los riesgos menos conocidos pero más graves de esta enfermedad cuando no se diagnostica ni trata a tiempo.

Desde SEPAR apuntan que el testimonio de pacientes y figuras públicas es clave para visibilizar una patología que durante años ha permanecido normalizada e invisibilizada, pese a sus consecuencias. La sociedad científica insiste en la importancia de reconocer los síntomas -como la somnolencia diurna excesiva, los ronquidos intensos, las pausas respiratorias durante el sueño o la fatiga persistente-y de facilitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento adecuado.

"La apnea del sueño es una enfermedad frecuente, tratable y controlable. Su detección precoz permite prevenir complicaciones graves, mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir riesgos evitables, como los accidentes de tráfico relacionados con la somnolencia", finaliza SEPAR.