Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y pierde su condición de aforado de cara al juicio por el caso David Sánchez

Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura, ha anunciado su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Gallardo, quien dimitió como líder regional socialista tras los peores resultados electorales del partido en la comunidad, debía recoger su acta junto al resto de candidatos electos el próximo 20 de diciembre, fecha fijada para la constitución del Parlamento autonómico. “Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea”, ha informado a través de su perfil en X.

Gallardo da “un paso al lado” para preservar su “dignidad y recuperar la serenidad”

En ese mismo mensaje, Gallardo ha agradecido los años de trabajo compartido con el partido y ha explicado los motivos de su marcha: “Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila”.

Esta renuncia supone también su pérdida de la condición de aforado: Gallardo será juzgado a finales de mayo por la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en el marco del caso de la supuesta colocación laboral del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz. Junto a él, se sentarán en el banquillo el propio David Sánchez y otras nueve personas, en general cargos vinculados al PSOE que participaron en 2017 en la contratación del músico.

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, sale de declarar en los Juzgados de Badajoz.

“Con esta decisión quiero también acallar definitivamente los bulos y las desinformaciones que me situaban en el Senado y cortar de raíz los rumores sobre un supuesto aforamiento buscado o deseado por mi parte. No es cierto ahora, ni lo fue antes. Jamás he pretendido influir en dónde o cómo debe juzgarse esta causa. Quien ha intentado sembrar esa idea lo ha hecho de manera consciente, alimentando la confusión y faltando deliberadamente a la verdad”, reza su comunicado. Su única petición, continúa, es “celeridad judicial”. Matiza también que la decisión de apartarse de la política activa “no es un adiós definitivo sino un punto y aparte. Siempre he estado a disposición de mi partido y siempre podrá contar conmigo cuando lo estime, porque mi compromiso con sus valores y con esta tierra permanece intacto”.

En las últimas semanas, desde el PSOE de Extremadura se habían alzado voces que le instaban a no recoger el acta de diputado, aunque hasta ahora Gallardo mantenía su intención de asumir el escaño durante esta legislatura. Entre quienes le pidieron dar un paso atrás se encontraba el presidente de la Diputación de Cáceres y ex secretario provincial, Miguel Ángel Morales, quien llegó a afirmar que, en su lugar, no recogería el acta.

El pasado viernes, Gallardo llegó a presentar su credencial, paso previo a la toma de posesión, junto a los otros 17 diputados socialistas. Con su renuncia se confirma que el conocido como ‘caso del hermanísimo’ será juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz, ya que ninguno de los once procesados tendrá la condición de aforado.