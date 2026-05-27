Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 28 de mayo: Juanito desaparece inesperadamente y Tasio regresa de Sevilla

Tasio y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La recta final de mayo llega especialmente intensa para Sueños de libertad. La ficción diaria afronta una de sus semanas más delicadas, marcada por las confesiones pendientes, las relaciones al límite y una creciente sensación de inestabilidad entre varios de sus protagonistas. Después de días cargados de sospechas, enfrentamientos y decisiones personales complicadas, el episodio del jueves promete cambiar por completo el rumbo de algunas tramas clave.

Uno de los personajes más señalados durante toda la semana ha sido Fina, cuya actitud distante y cada vez más hermética comenzó a preocupar seriamente a Marta desde el arranque de los nuevos capítulos. Aunque intentó ocultar lo que realmente le sucede, su comportamiento levantó las alarmas entre quienes la rodean. Esa tensión emocional ha ido creciendo poco a poco hasta desembocar en el esperado momento que llegará el jueves, cuando finalmente reúna fuerzas para contarle toda la verdad sobre su enfermedad a Marta.

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El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

La conversación supondrá un punto de inflexión para ambas, especialmente después de varios días marcados por silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Antes de llegar a ese momento, Fina también protagonizó otra escena importante al sincerarse con Digna, una confesión que alteró la imagen que muchos personajes tenían de ella.

Mientras tanto, el ambiente en el barrio tampoco ha dado tregua. El robo que sacudió la cantina continúa teniendo consecuencias y Salva sigue en el centro de todas las sospechas. A medida que avanzaba la semana, crecieron los rumores sobre su posible implicación, algo que afectó directamente al negocio y provocó la pérdida de clientes. La presión terminó afectando también a Mabel, cansada de convivir con la desconfianza constante y los problemas que rodean a su relación.

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La situación se complicó aún más cuando Pablo decidió revelar a Nieves el pasado de Salva como exconvicto. Desde ese momento, la tensión entre ambos personajes no dejó de aumentar. De hecho, el miércoles, Pablo llegó incluso a exigirle a Salva que desapareciera definitivamente de la vida de Mabel, convencido de que supone una amenaza para ella.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 570 del jueves 28 de mayo

Sin embargo, el jueves traerá un nuevo giro en esta trama. Pablo acabará defendiendo públicamente a Nieves después de que Don Agustín la acuse injustamente, en un movimiento inesperado que podría modificar las alianzas dentro del barrio.

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Paralelamente, la crisis en la perfumera continúa agravándose. La incertidumbre laboral y el ambiente cada vez más deteriorado han llevado a algunos trabajadores a abandonar sus puestos, dejando en evidencia la fragilidad de la empresa. Gabriel, por su parte, lleva días observando con preocupación cómo crece el enfrentamiento entre Pablo y Damián, temiendo que el conflicto termine explotando delante de todos.

En el plano sentimental, la semana tampoco ha dado respiro. Tasio decidió aclarar sus sentimientos hacia Carmen, mientras Beatriz sorprendió a Álvaro con una propuesta inesperada que alteró sus planes de futuro. Pero el jueves las emociones terminarán desbordándose cuando Beatriz actúe dejándose llevar por sus sentimientos, provocando una situación que acabará de la peor forma posible.

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El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Otro de los focos de tensión llegará de la mano de Begoña. Después de intentar empujar a Eduardo a enfrentarse a los fantasmas de su pasado, la mujer vivirá uno de los momentos más angustiosos de la semana al descubrir que Juanito ha desaparecido. La incertidumbre sobre el paradero del joven desatará el miedo entre quienes lo rodean y añadirá todavía más dramatismo al episodio.

Además, la vuelta de Tasio desde Dos Hermanas también despertará numerosas incógnitas. Todos esperan descubrir si ha regresado acompañado de Carmen o si su relación atraviesa una nueva crisis. Por si fuera poco, la cantina volverá a convertirse en escenario de un nuevo conflicto. La intervención de Claudia con un periodista desencadenará un episodio especialmente violento que amenaza con empeorar todavía más el ambiente ya enrarecido del barrio.

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