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Desde calambres hasta fatiga: estas son las señales de que te falta potasio y cómo combatirlo más allá de los plátanos

El déficit de potasio suele manifestarse con la pérdida rápida de líquidos a través de vómitos, diarrea o sudoración excesiva

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Un plátano amarillo brillante sobre una superficie clara, con burbujas luminosas naranjas y amarillas flotando encima, algunas con las letras C, K, B6 y estructuras moleculares.
Un plátano amarillo se presenta con burbujas de energía flotantes que simbolizan vitaminas C, B6 y potasio, destacando su valor nutricional esencial para una vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio es un mineral esencial que a menudo queda eclipsado frente a otros más famosos como el calcio o el hierro; sin embargo, es absolutamente fundamental para que tu cuerpo se mantenga saludable. De hecho, los expertos de Healthline señalan que la mayoría de la población no consume lo suficiente: aproximadamente el 98% de las personas en Estados Unidos no cumplen con la ingesta diaria recomendada de este nutriente. Al parecer, el principal culpable sería el consumo de alimentos procesados por encima de algunas frutas o verduras.

Aunque una dieta baja en potasio rara vez es la causa directa de una deficiencia severa —la cual suele desencadenarse por la pérdida rápida de líquidos a través de vómitos, diarrea o sudoración excesiva—, mantener sus niveles óptimos en sangre es vital para el bienestar diario. Y es que este mineral es uno de los principales electrolitos del organismo, junto al sodio, magnesio y calcio. Unas células fundamentales por su carga eléctrica que garantiza el funcionamiento de los nervios, los músculos y el corazón, como explican desde Banner Health.

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De esta manera, además de ayudar a mantenerte hidratado regulando los líquidos dentro y fuera de las células, el potasio también protege el sistema cardiovascular al permitir que los vasos sanguíneos se relajen, reduciendo así la presión arterial y el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Al igual que es un aliado valioso contra la pérdida de densidad ósea ligada a la edad y en la prevención de cálculos renales. Pero tampoco hay que dejar fuera su función de eliminación de desechos, como mencionan los especialistas de My Personal Trainer. Pero ¿cómo puedo detectar si estoy en déficit de este mineral?

Disposición cenital de plátano, aguacate entero y medio, lentejas en cuenco, papas, tomates en rama, albaricoques secos, kiwis, naranja y melón con agua de coco.
Composición variada y fresca de alimentos como plátanos, aguacates, papas, tomates y kiwis, destacando su riqueza en potasio esencial para una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 8 señales de alarma de que te falta potasio

La deficiencia de potasio (clínicamente llamada hipocalemia) ocurre cuando los niveles caen por debajo de 3.5 mmol por litro de sangre y envía advertencias claras a través del cuerpo. Las señales a las que debes estar atento según los expertos son:

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  1. Debilidad o fatiga: suele ser el primer síntoma. Como el potasio regula las contracciones musculares, su falta debilita la fuerza de los músculos y afecta cómo el cuerpo procesa nutrientes como el azúcar, provocando un gran cansancio.
  2. Calambres y espasmos musculares: el potasio ayuda a transmitir señales desde el cerebro para iniciar y detener las contracciones. Su ausencia genera descontrol, provocando espasmos dolorosos y prolongados.
  3. Problemas digestivos: su ausencia debilita las contracciones del sistema digestivo que propulsan los alimentos, lo que ralentiza la digestión y genera inflamación o estreñimiento grave.
  4. Palpitaciones del corazón: el flujo de potasio hacia las células cardíacas regula los latidos. Los niveles bajos alteran este ritmo, provocando palpitaciones o, peor aún, arritmias cardíacas que pueden ser graves.
  5. Dolores y rigidez muscular: una falta severa restringe el flujo de sangre a los músculos, causando una peligrosa y rápida degradación muscular conocida como rabdomiólisis.
  6. Hormigueo y entumecimiento: la función deficiente de los nervios puede causar parestesia, es decir, sensación persistente de hormigueo en manos, brazos, piernas y pies.
  7. Dificultades para respirar: al ayudar en la contracción y expansión de los pulmones, una caída extrema de potasio puede provocar falta de aliento e incluso paralizar la función pulmonar, lo cual pone en riesgo la vida.
  8. Cambios de humor: los niveles bajos interrumpen las señales que mantienen la función cerebral óptima, lo que se ha relacionado con fatiga mental y alteraciones del estado de ánimo.
Una persona pelando un plátano
Los plátanos no son suficientes para solucionar el déficit de potasio. (Freepik)

Una vida más allá de los plátanos

Al hablar de potasio, la mayoría piensa en los plátanos, que aportan un respetable 10 por ciento de la ingesta diaria recomendada (estimada en unos 4.700 mg al día en Estados Unidos, o entre 2.300 y 3.400 mg dependiendo de edad y sexo en otras regiones). Sin embargo, existen fuentes mucho más potentes.

Para alcanzar un nivel óptimo, puedes incorporar: hojas de remolacha cocidas (26% de la ingesta recomendada), ñame horneado (19%), frijoles blancos o almejas (18%), papas horneadas (16%) y aguacate o batata (14%). Aunque también puedes recurrir a otras opciones excelentes como espinacas, legumbres como las lentejas, yogur natural, cantalupo y frutos secos.

Ojo en la cocina y cuidado con los suplementos

Aunque ya te conozcas la lista de los alimentos ricos en potasio, debes tener en cuanta otro factor importante: al preparar alimentos ricos en potasio, debes evitar hervirlos en agua. Según los expertos, el agua descompone las células de los alimentos y absorbe el mineral, perdiéndose en el líquido de cocción. Por este motivo, es mucho mejor consumirlos crudos, asados, al vapor o al microondas.

Por último, los especialistas coinciden en algo vital: no recurras a los suplementos de venta libre por tu cuenta. Estos suplementos están limitados a dosis muy bajas (99 mg) porque un exceso de potasio en la sangre, llamado hipercalemia, tiene efectos adversos graves. Y es que puede desencadenar arritmias mortales o paros cardíacos, especialmente si se sufren problemas renales crónicos. Por lo que si experimentas los síntomas mencionados, acude siempre a tu médico para hacer un análisis de sangre.

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