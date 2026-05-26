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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 27 de mayo: Pablo exigirá a Salva que deje a Mabel y Fina le hará una revelación a Digna

Valentina no confiará en Andrés en el próximo episodio de la ficción diaria de Antena 3

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El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

La ficción diaria Sueños de libertad encarará el miércoles 27 de mayo con una acumulación de conflictos personales y revelaciones que mantienen la tensión en la colonia. Durante este episodio, Begoña presionará a Eduardo para que afronte cuestiones personales largamente pospuestas, mientras el entorno sigue sacudido por temores y enfrentamientos surgidos en días anteriores, tal y como se observa en el adelanto de la serie de Antena 3.

Para el miércoles 27 de mayo, la serie ha preparado escenas en las que Pablo, convencido de que Salva supone un riesgo para Mabel, optará por pedirle de forma tajante que desaparezca de la vida de la joven. Asimismo, don Agustín protagonizará un gesto generoso hacia Paula, y Valentina continuará con sus dudas acerca de Andrés. El episodio de Sueños de libertad también incluirá la confesión de Fina a Digna, un hecho que transformará la visión que muchos tienen de la protagonista, así como un giro en los planes de Álvaro.

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En episodios anteriores, las historias de Sueños de libertad han girado en torno a secretos no resueltos, rumores destructivos y dilemas sentimentales. El lunes, la distancia emocional de Fina respecto a Marta desembocó en preocupación por parte de esta última, mientras Nieves valoraba su posible traslado a Tarragona.

El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Tensión en ‘Sueños de libertad’

Por su parte, la clientela de la cantina disminuyó coincidiendo con la propagación de sospechas sobre el pasado de Salva, lo que agravó los problemas económicos para él y para Mabel. La sospecha de Pablo sobre la implicación de Salva en un robo aumentó la presión sobre ambos. El martes, la serie presentó el reencuentro de Eduardo con una persona de su pasado, un hecho que desestabilizó su estado de ánimo.

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Mientras tanto, Gabriel percibía cómo la tensión entre Pablo y Damián se intensificaba, con el riesgo de que el enfrentamiento se hiciera público. En la perfumería, el clima de incertidumbre llevó a algunos empleados a abandonar la empresa, y en el ámbito personal, Mabel tomó una decisión definitiva respecto a su relación con Salva. Además, Fina recibió una llamada misteriosa, y Pablo decidió confiarle a Nieves el pasado de Salva como exconvicto.

El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo del miércoles 27 de mayo de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Qué pasará el miércoles en ‘Sueños de libertad’

Durante el episodio del miércoles 27 de mayo, las acciones de los personajes adquirirán un carácter decisivo para el desarrollo de la trama de Sueños de libertad. La intervención de Begoña supone un punto de inflexión para Eduardo, que ha estado evitando enfrentarse a su historia personal. El enfrentamiento de Pablo con Salva marca un cambio en su implicación para proteger a Mabel, mientras Don Agustín se desmarca por su apoyo hacia Paula.

El desconcierto de Valentina sobre la sinceridad de Andrés mantiene abierta otra línea de incertidumbre. La confesión de Fina a Digna promete alterar el juicio que el resto de personajes mantiene sobre ella, y la modificación inesperada de los planes de Álvaro introduce un elemento adicional de sorpresa en el equilibrio del grupo, como se verá en la ficción diaria de Antena 3.

La artista malagueña debuta por primera vez en el espacio de Atresmedia, mientras que el cantante suma una nueva temporada a su trayectoria en el programa.

La emisión de este episodio se produce como de costumbre en una semana caracterizada por la acumulación de tensiones, decisiones personales y la continuidad de las sospechas que desde días previos han modificado la convivencia en la ficticia colonia de Sueños de libertad.

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