Un ciudadano franco-argentino da positivo en hantavirus tras un viaje por Francia a finales de julio: se encuentra “aislado con su familia en España”

Perú mantiene su alerta por hantavirus pese a no registrar casos confirmados, según la Diris Lima Sur. (Foto: Anadolu)

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El Ministerio de Sanidad francés ha notificado un positivo de hantavirus en un turista franco-argentino que se encuentra actualmente en España. El paciente viajó durante la segunda quincena de julio a Francia con su familia, donde se contagió. Actualmente, se encuentra aislado en su casa de Galicia junto con el núcleo familiar que le acompañaba.

Aunque “el paciente paucisintomático no presenta más síntomas”, como confirman las autoridades de salud galas, se sabe que porta la cepa de los Andes que hace unos meses fue la causante del brote en el crucero antártico MV Hondius que viajaba por el Atlántico Sur con 147 personas. La variante ha sido confirmada hoy, 6 de agosto, por el Centro Nacional de Referencia (CNR) de Francia. No obstante, al no presentar síntomas, no es necesario que ingrese en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) porque está asintomático y “por lo tanto ya no podía contagiar”.

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Asimismo, han asegurado que “las autoridades sanitarias han sido informadas de un caso de hantavirus en el territorio”. Del mismo modo, el ministerio ha confirmado que “todas las medidas de gestión se han puesto en marcha para atender al paciente y rastrear las etapas de su viaje”. Como ha confirmado el gobierno español, que se ha enterado hoy del contagio del paciente, “acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente el país vecino identificó como hantavirus”.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y los servicios de Salud Pública de Galicia llevan adelante los estudios necesarios para definir el protocolo a seguir en los próximos días.

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FOTO DE ARCHIVO: El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, España, 11 de mayo de 2026. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo

¿Qué es la cepa de los Andes?

Ante este nuevo caso, cabe recordar la crisis por hantavirus del pasado mes de mayo que causó la muerte de tres personas. Tras su detección, se obligó a la embarcación a permanecer fondeada frente a Cabo Verde durante varios días, a la espera de evacuar a los pacientes sintomáticos y el posterior traslado del resto de pasajeros a las islas Canarias.

Esta situación alertó a la población al comprobar que algunos de los pasajeros desembarcaron del crucero antes de que cruzase el Atlántico para llegar al continente africano. No obstante, distintos expertos, como la directora del Centro de Investigaciones en Sanidad Animal (CISA), Noemí Sevilla, confirmaron que ante esas condiciones “no existen motivos para que la población se alarme”.

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Las instituciones sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud, difundieron información relevante sobre la cepa de los Andes. Y es que esta variante es la más letal de hantavirus y es la única que puede transmitirse entre humanos, siempre que exista contacto estrecho y prolongado.

Tres personas han muerto y otras tres presentan síntomas por un posible brote de hantavirus a bordo del crucero Hondius, que partió de Argentina. A la embarcación se le ha denegado el desembarco en Cabo Verde y ahora se dirige a Canarias.

Recordemos también que el hantavirus Andes es poco frecuente en Europa y se asocia principalmente a zonas rurales de Sudamérica, donde el contagio suele ocurrir por contacto con roedores infectados. Aunque el hecho de que se pueda transmitir entre humanos convierte este caso en un hecho de interés sanitario para las autoridades francesas y españolas, por el momento no se puede comparar este contagio con el brote del pasado mes de mayo.

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Según ha informado EFE, las autoridades sanitarias de ambos países mantienen una vigilancia estricta sobre el entorno del paciente y han aplicado protocolos de aislamiento para evitar posibles cadenas de transmisión. El comunicado no especifica el lugar exacto de España donde se encuentra el caso.

El anuncio de este contagio ha coincidido con el abandono de cuidados intensivos de la única ciudadana francesa que contrajo la enfermedad en el MV Hondius. La mujer de 63 años ha pasado casi tres meses ingresada en la UCI desde que fue repatriada a Francia el 9 de mayo, después de desembarcar del MV Hondius en la isla española de Tenerife.

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