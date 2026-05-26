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Receta de presa de cerdo ibérico al horno: un paso a paso fácil para disfrutar de esta carne tan jugosa

De los cortes más populares del cerdo, la presa es la que tiene una mayor infiltración de grasa intermuscular, motivo por el cual es la más jugosa de todas

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Presa de cerdo ibérica (Pexels)
Presa de cerdo ibérica (Pexels)

Hoy hablamos de una carne cada vez más popular, la presa ibérica. Desde hace unos años, esta pieza se ha convertido en uno de los cortes del cerdo más frecuentes en hostelería y hogares, gracias a bondades como su sabor y su jugosidad. También conocida como bola o presa de paleta, se trata de una pieza extraída del músculo ligeramente ovalado que está en la cara interna de las patas delanteras del cerdo, las paletas.

De los tres cortes más populares —presa, pluma y secreto— podríamos decir que este es el que tiene una mayor infiltración de grasa intermuscular, motivo por el cual esta pieza es bastante jugosa, con un buen equilibrio entre grasa y parte magra. Para disfrutarla en casa, podemos filetearla y cocinarla a la plancha o a la barbacoa, o bien dejarla entera para asarla en el horno.

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En este caso, podemos aprovechar el calor del horno para preparar unas patatas asadas que acompañen a nuestra carne, incluso unas verduras cortadas para conseguir un plato completo y variado en nutrientes. Pero también queda de maravilla con arroz cocido, puré de patatas o patatas fritas.

Receta de presa de cerdo al horno

La presa de cerdo al horno consiste en asar en su punto una pieza entera de presa ibérica, aprovechando su grasa intramuscular para lograr una textura jugosa. La técnica principal es el asado al horno, respetando los tiempos para mantener la carne rosada y tierna.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 1 pieza de presa ibérica de cerdo (aprox. 800 g)
  • 3 dientes de ajo
  • 1 ramita de romero fresco
  • 1 ramita de tomillo fresco
  • 30 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal gruesa al gusto
  • Pimienta negra recién molida
  • 100 ml de vino blanco seco

Cómo hacer presa de cerdo al horno, paso a paso

  1. Saca la presa de la nevera 30 minutos antes para que atempere.
  2. Precalienta el horno a 200 ºC, calor arriba y abajo.
  3. Pela y machaca los ajos en un mortero con sal, pimienta, el romero y el tomillo. Añade el aceite y mezcla.
  4. Seca bien la presa con papel de cocina y unta la mezcla de hierbas y ajo por toda la superficie.
  5. Coloca la presa en una bandeja de horno. Vierte el vino blanco alrededor (no por encima).
  6. Asa durante 15 minutos a 200 ºC para sellar el exterior.
  7. Reduce la temperatura a 170 ºC y hornea 30-35 minutos más.
  8. Para que quede jugosa, pincha con un termómetro: la carne debe estar a 65-68 ºC en el centro.
  9. Retira del horno, tapa con papel de aluminio y deja reposar 8 minutos antes de cortar.
  10. Corta en filetes gruesos y sirve con la salsa del asado y tu guarnición favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 340 kcal
  • Proteínas: 26 g
  • Grasas: 26 g
  • Hidratos de carbono: 1 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La presa asada se conserva en nevera hasta 3 días, bien tapada. También puede congelarse en filetes hasta 2 meses, aunque la textura puede resentirse ligeramente.

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