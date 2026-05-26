Qué es el ‘indicador Cenicienta’: el índice que ha lanzado una señal de alerta sobre la inflación en España, Estados Unidos y Alemania

Varios clientes en un supermercado. (Europa Press)

Un indicador poco monitorizado ha hecho saltar las alarmas entre economistas e inversores. Se trata de los precios industriales, el llamado ‘indicador Cenicienta’ que en España marcó en abril su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, al dispararse un 8,3%, impulsados por el encarecimiento de las coquerías y el refino de petróleo, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La señal de alerta no llega sola: el mismo indicador registró repuntes similares en Estados Unidos y Alemania, que han puesto en guardia a los bancos centrales ante la posibilidad de que esos costes acaben trasladándose al bolsillo del consumidor.

El indicador en cuestión se llama índice de precios al productor (IPP) o, en España, Índice de Precios Industriales (IPRI), y mide la evolución de los precios que reciben los fabricantes por sus bienes y servicios antes de que lleguen al consumidor final. A diferencia del Índice de Precios al Consumo (IPC), que refleja lo que paga el ciudadano en el supermercado o la gasolinera, el IPRI captura lo que ocurre en el origen de la cadena productiva: en la fábrica, en la refinería, en el almacén.

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Su escasa presencia en los titulares le ha valido el apodo de ‘indicador Cenicienta’, porque trabaja en la sombra mientras otros índices acaparan la atención pública. Pero, al igual que el personaje del cuento, su papel resulta determinante. Cuando el IPP se dispara, advierte de que algo está cambiando en los costes de producción que, tarde o temprano, puede terminar en los precios que pagan los consumidores.

El detonante: la guerra en Irán y el crudo

Los datos del INE señalan a la energía como el motor del alza de abril. Los precios energéticos elevaron su tasa anual 15,2 puntos porcentuales, hasta el 22,3%, arrastrados por el encarecimiento del refino de petróleo, que no registraba una subida tan pronunciada desde septiembre de 2022, y por el hecho de que los precios de producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en el mismo mes de 2025. El conflicto en Oriente Próximo, con la guerra en Irán como factor determinante, encadena ya dos meses de impacto directo sobre la inflación industrial española, según recoge Europa Press.

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En un "escenario de incertidumbre", el Gobierno actualiza su cuadro macroeconómico. Carlos Cuerpo detalla que la evolución de los precios obliga a un ajuste automático al alza de la inflación, elevando el deflactor del PIB del 2,1% al 3,1%.

La subida no se limitó a la energía. Los bienes intermedios, que incluyen productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético, elevaron su tasa interanual tres puntos, hasta el 3,8%. Los bienes de capital avanzaron un 2% y los de consumo, un 1,6%. Excluida la energía, el IPRI creció un 2,6% interanual en abril, frente al 1,2% de marzo. En términos mensuales, los precios industriales subieron un 1,7%.

Una señal que también llega desde Washington y Berlín

El repunte del IPP no es un fenómeno exclusivamente español. En Estados Unidos, el Bureau of Labor Statistics (BLS) informó de que los precios al productor subieron un 1,4% en abril, el mayor incremento mensual desde marzo de 2022. En términos anuales, el índice avanzó un 6% para los doce meses cerrados en abril, la mayor subida desde diciembre de 2022. Cerca del 60% del alza mensual se atribuyó a los servicios de demanda final, con un avance del 1,2%, mientras que los bienes de demanda final subieron un 2%.

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En Alemania, los precios al productor crecieron un 1,7% interanual, el mayor incremento desde mayo de 2023, con los combustibles para motores como principal responsable, con una subida del 26,2% en abril. La Eurozona en su conjunto registró en marzo un alza mensual del 3,4% en los precios industriales, la más pronunciada desde agosto de 2022, impulsada por un encarecimiento de la energía del 11,1%, el mayor desde enero de 2022, según datos de Eurostat.

¿Qué significa esto para los precios al consumo?

Una subida del IPP no se traslada de forma automática ni inmediata al IPC. Las empresas pueden absorber parte del incremento ajustando márgenes, renegociando contratos o aplazando la repercusión en sus tarifas. Pero cuando la presión en los costes de producción es intensa y sostenida, la traslación al precio final resulta difícil de evitar.

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En España, el IPC retrocedió dos décimas en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad, pese al encarecimiento de los carburantes. En Estados Unidos, la inflación se aceleró al 3,8% interanual en abril, medio punto más que en marzo y el nivel más alto desde mayo de 2023, con la energía como principal motor. En Alemania, la tasa anual se situó en el 2,9%, también condicionada por los precios de los combustibles.

La brecha entre el 8,3% del IPRI y el 3,2% del IPC en España ilustra el margen que aún existe antes de que la presión industrial llegue al consumidor. Cuánto de esa diferencia acabará absorbida por las empresas y cuánto repercutirá en los precios finales es la pregunta que los analistas y los bancos centrales seguirán de cerca en los próximos meses.

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