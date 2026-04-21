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Del silencio al acuerdo millonario: cómo Isabel II intervino en el escándalo sexual del expríncipe Andrés

La monarca cumple este martes 21 de abril un centenario de historia entre debates políticos y personales

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La reina Isabel II de Inglaterra, junto a su hijo, el príncipe Andrés en una imagen de archivo. EFE/Facundo Arrizabalaga
La reina Isabel II de Inglaterra, junto a su hijo, el príncipe Andrés en una imagen de archivo. EFE/Facundo Arrizabalaga

Convertida en una de las monarcas más famosas de la historia, Isabel II consiguió consagrarse como un icono de la realeza moderna gracias a su imponente semblante y las polémicas que se fraguaron bajo las manos de su reinado. Este martes 21 de abril, la madre de Carlos III habría cumplido 100 años. Sin embargo, el aniversario llega acompañado de uno de los episodios más delicados que marcaron el final de su vida: el escándalo judicial que sigue afectando a su hijo, el expríncipe Andrés.

Durante décadas, el exduque de York fue una figura destacada dentro de la familia real británica, pero su reputación comenzó a deteriorarse a raíz de su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Las imágenes de ambos juntos tras la primera condena del empresario encendieron las alarmas, aunque en aquel momento la casa real optó por minimizar el impacto mediático. Con el paso del tiempo, aquellas conexiones se convertirían en el epicentro de una crisis sin precedentes.

El punto de inflexión llegó con las acusaciones de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido víctima de abusos sexuales por parte del expríncipe cuando era menor de edad. La demanda civil presentada en Estados Unidos situó al hijo de la reina ante un escenario judicial extremadamente comprometido, con el riesgo de tener que declarar públicamente y someterse a un juicio con jurado.

Príncipe Andrés
Isabel II y el príncipe Andrés, de cuatro años, aparecen en la cuna de Eduardo, el cuarto hijo de la reina, nacido el 10 de marzo de 1964. (2020 Zuma Press/The Grosby Group)

El peso judicial de la reina

Fue en ese momento cuando la figura de Isabel II adquirió un protagonismo clave. Aunque tradicionalmente había mantenido una posición institucional distante en asuntos personales de sus hijos, diversas informaciones apuntan a que, en este caso, su implicación fue determinante para encauzar la crisis. La monarca habría respaldado la estrategia de evitar a toda costa un proceso judicial que podría haber causado un daño irreparable a la corona.

El acuerdo extrajudicial alcanzado en febrero de 2022, solo unos meses antes del fallecimiento de la monarca, entre el expríncipe Andrés y Giuffre supuso el cierre del caso sin reconocimiento de culpabilidad, pero con el pago de la cantidad de 12 millones de libras. Según varios expertos reales, parte de esa suma habría sido cubierta con recursos procedentes del entorno de la reina, lo que evidencia hasta qué punto se priorizó proteger la institución frente al desgaste público que habría supuesto un juicio.

Este movimiento no fue un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia más amplia. Desde el estallido del escándalo, el Palacio de Buckingham trabajó para contener la crisis mediante el aislamiento progresivo del exduque. En 2019, tras su fallida entrevista en la BBC, Andrés anunció su retirada de la vida pública con el consentimiento de su madre. Aquella decisión marcó el inicio de una caída que se ha alargado hasta nuestro días, con la pérdida de patronazgos, cargos militares y, finalmente, el uso activo de sus títulos.

Príncipe Andrés
La reina Isabel II con su hijo, el príncipe Andrés. Cumplirá 70 años el 21 de abril de 1996. Fotografía de archivo de mayo de 1991. (2020 Zuma Press/The Grosby Group).

El papel de la reina en este proceso ha sido interpretado de distintas formas. Para algunos analistas, actuó como jefa de Estado, priorizando la estabilidad de la monarquía en un momento especialmente sensible, marcado además por el Jubileo de Platino y la necesidad de garantizar una transición ordenada hacia el reinado de Carlos III. Para otros, su intervención refleja un claro intento de proteger a su hijo favorito, incluso a costa de asumir críticas públicas.

“Sabía exactamente lo que estaba pasando”

La controversia se ha visto reavivada recientemente por publicaciones como Entitled: The Rise and Fall of the House of York, del historiador Andrew Lownie, que cuestiona hasta qué punto Isabel II conocía los movimientos de su hijo y si, en algún momento, optó por mirar hacia otro lado: “Esto es lo que me impactó, el encubrimiento del Palacio. Sabían exactamente lo que estaba pasando. A la gente no le va a gustar, pero la reina estaba conspirando. Al principio pensé que simplemente se había escaqueado. Pero cada vez estoy más convencido de que sabía exactamente lo que estaba pasando y lo permitió”, confesó en una entrevista en el Daily Mail.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Más allá de las interpretaciones, lo que resulta indiscutible es que la intervención de la reina fue decisiva para evitar una exposición judicial sin precedentes para un miembro de la familia real británica. Un juicio habría implicado la comparecencia del expríncipe, la revisión pública de pruebas y testimonios, y un impacto mediático global difícil de contener. El acuerdo extrajudicial, aunque controvertido, permitió cerrar el caso de forma rápida y limitar el alcance del escándalo.

No obstante, a día de hoy todas aquellas consecuencias probablemente se vean realizadas. El exduque fue detenido el pasado mes de febrero por supuesta conducta inapropiada en el ejercicio de sus funciones como cargo público. Las últimas revelaciones del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo pusieron en la palestra, además, de nuevas imágenes con menores en sus archivos. A día de hoy, permanece a la espera de conocer las represalias en las que podría desembocar una investigación que promete ser histórica.

El príncipe Andrés, Isabel II y Carlos III (EFE).
El príncipe Andrés, Isabel II y Carlos III (EFE).

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