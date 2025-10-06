España

Una veterinaria explica cómo hacer deporte con tu mascota de forma segura: “Cada perro tiene unas necesidades”

Los perros necesitan actividad física frecuente para mantener una buena salud

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Un perro y su dueño
Un perro y su dueño corren juntos.

Aproximadamente el 40% de los perros tienen problemas de sobrepeso u obesidad, según un estudio elaborado por la compañía Royal Canin. Es un riesgo que los dueños suele infravalorar, en opinión de los veterinarios, pero una mala alimentación puede generar importantes problemas en la salud de nuestras mascotas.

En los perros, el sobrepeso conlleva una disminución de su longevidad y puede generar enfermedades osteoarticulares, problemas cardiorrespiratorios, alteraciones de la tiroides e incluso diabetes. Pese a todos estos riesgos, el sobrepeso y la obesidad son dos de los problemas de salud más comunes entre estos animales. Algunas razas, como el beagle, el labrador o el perro salchicha, son más propensas por factores genéticos a sufrir obesidad. La esterilización, la edad y algunos medicamentos también pueden volver a nuestra mascota más propensa a subir de peso.

Ante esta epidemia, la prevención es una parte clave en el cuidado de la salud de los perros y la actividad física y el ejercicio dos herramientas muy útiles, unidas a una buena alimentación, para combatir la obesidad animal. En ese sentido, la veterinaria Gemma Baciero ha dado algunos consejos a los dueños para practicar ejercicio con sus perros sin problemas.

Así puedes cuidar la salud de tu perro en el ejercicio

Un perro corre tras una
Un perro corre tras una pelota. (Pexels)

El primer paso es conocer el estado de salud de tu compañero. Según indica Baciero, “cada perro tiene unas necesidades diferentes que dependerán, entre otros, de su estado y condición física”. Es especialmente importante prestar atención con perros mayores y cachorros. “El movimiento sigue siendo importante para ellos, pero es clave adaptar los ejercicios a su edad y condición, sobre todo la intensidad y duración”, explica la veterinaria.

Una vez marcados esos parámetros, hay que salir preparados de casa. Collar o arnés, correa y agua son tres elementos que no pueden faltar en la mochila para que el perro pueda salir con toda seguridad a una jornada deportiva. Los premios también son un gran añadido, pero hay que tener cuidado con la frecuencia con la que se dan y la calidad de los mismos, para que no desequilibren su alimentación.

Al igual que los humanos, los perros necesitan calentar antes de hacer ejercicio. “Un paseo previo, correr un poco al trote” son algunas actividades que se pueden hacer para cuidar las articulaciones y músculos del can. Además, hay que prestar especial atención al clima: los perros no deben salir en horas de mucho calor ni en condiciones climatológicas duras.

La comida es otro factor importante de cara al ejercicio. “Lo ideal es ofrecer una parte de su ración diaria, aproximadamente un tercio, tres horas antes del ejercicio. Al terminar, hay que ofrecer agua para rehidratar y esperar dos horas antes de ofrecer el resto del alimento”, indica Baciero. De este modo, se evitan patologías como la torsión gástrica en perros grandes.

Durante la actividad física, hay que prestar atención a las señales que emite el animal. “Si observas que se cansa en exceso, que jadea mucho o que incluso se tumba y no quiere seguir, es el momento de parar”, apunta la veterinaria. Tanto antes como después del ejercicio, hay que revisar bien las almohadillas de sus patas para garantizar que no hay ninguna herida u objeto clavado que pueda molestarlos.

