María Sanz, veterinaria: “Estas son las razas de perros más predispuestas a enfermedades cardíacas”

Más de 20 millones de mascotas viven actualmente en España, de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC). Los españoles parecen sentir especial predilección por los perros (6,9 millones) antes que por los gatos (4,9 millones) y buscan en el llamado “mejor amigo del hombre” un animal que les acompañe de por vida.

A la hora de elegir qué perro meter dentro de casa, muchos se guían simplemente por la estética, pero elegir el tipo de raza correcto es vital. Algunas serán más activas y requerirán un mayor entrenamiento físico, otras pueden ser más tozudas y difíciles de adiestrar, y algunas, si no se lleva cuidado, pueden suponer un gran desembolso en el veterinario.

María Sanz, conocida como María Vetican en redes sociales, ha explicado en un reciente vídeo en su perfil de Tiktok (@mariavetican) cuáles son las razas de perro más predispuestas a padecer enfermedades cardiacas.

Las razas que padecen más enfermedades cardiacas

La especialista explica que “lo más común en perros, sobre todo en razas pequeñas, son las enfermedades de las válvulas del corazón”. En este caso, el cavalier King Charles es el más propenso a padecerlas. Este pequeño de orejas largas, hocico corto y pelaje sedoso suele estar predispuesto a sufrir cardiopatías, así como problemas cerebrales o de médula espinal. Otras razas mencionadas por Sanz son:

Chihuahuas . Al igual que muchas otras razas pequeñas, este animalito puede sufrir un defecto cardiaco congénito llamado conducto arterial persistente, que se caracteriza por la presencia de un vaso adicional, lo que puede causar problemas a la larga. Los chihuahuas de pelo corto también pueden padecer una valvulopatía mitral, que impide el correcto funcionamiento de las válvulas del corazón.

Caniche . Las versiones más pequeñas de esta raza (caniche enano) suelen tener problemas con las válvulas del corazón (valvulopatía mitral). También pueden padecer la enfermedad de Legg-Perthes, una afección temporal en la que la sangre deja de fluir correctamente a la cabeza del fémur, provocando una necrosis avascular.

Yorkshire . El Yorkshire terrier suele tener una vida muy larga, pero la cría extrema le ha provocado problemas de salud. Entre los más comunes está la valvulopatía mitral, pero también pueden sufrir problemas oculares, de huesos, piedras en la vejiga, trastornos en la tráquea y una enfermedad congénita del hígado.

Teckel . En variantes como el teckel de pelo largo y el teckel de pelo duro, así como en sus versiones miniatura, los problemas cardiacos son comunes.

Pomerania . Esta raza es propensa a las cardiopatías, especialmente a la enfermedad de la válvula mitral.

La veterinaria menciona también las enfermedades del músculo del corazón, que son más comunes entre los perros grandes.

Dóberman . Son propensos a sufrir una miocardiopatía dilatada, una enfermedad en la que el músculo cardiaco se debilita poco a poco y dificulta el latido del corazón.

Gran danés . Estas mascotas también son propensas a padecer una miocardiopatía dilatada.

Bóxer . En esta raza es frecuente la miocardiopatía del bóxer, que afecta al tejido del músculo cardiaco e impide el correcto funcionamiento del corazón.

San Bernardo . Estas mascotas también son propensas a padecer una miocardiopatía dilatada.

Labrador retriever . Los labradores presentan una predisposición a sufrir taquicardias supraventriculares recurrentes.

Golden retriever . En esta raza son comunes la miocardiopatía dilatada y la estenosis subaórtica.

Pastor alemán. Los . Los pastores alemanes son propensos a padecer hemofilia, un trastorno que impide o dificulta la coagulación de la sangre. Pueden padecer también arritmias ventriculares hereditarias y una miocardiopatía dilatada.