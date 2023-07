Alsina responde a Àngels Barceló por su editorial y le reta a debatir sobre periodismo

Carlos Alsina y Pedro Sánchez, este lunes.

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de uno de Onda Cero, ha respondido a las acusaciones de Àngels Barceló, directora y presentadora de Hoy por hoy de la Cadena SER, retándola a debatir sobre periodismo y mentiras. La invitación llega después de que la periodista catalana afirmara que Pedro Sánchez estaba acudiendo ahora a “platós de televisión y estudios de radio donde se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y, en algunas ocasiones, faltando a la verdad”.

Según ha desvelado el propio Alsina, él mismo se habría puesto en contacto con Barceló para confirmar si se refería a su programa en Onda Cero. La periodista le ha respondido que sí. “Para evitar malas interpretaciones, he consultado a mi admirada Àngels Barceló si se estaba refiriendo a mí y me lo ha confirmado”, ha relatado.

Por todo ello, Alsina ha invitado a Barceló a debatir sobre “periodismo, las mentiras, las soflamas y la relación del presidente con los medios cuando ella quiera, ante los oyentes” del programa de Más de uno y, también, los de Hoy por Hoy. “Lo hacemos esta misma mañana si se presta y conversamos sobre periodismo, el aleccionamiento, las mentiras… ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo hoy mismo! En amor, inquina y buena compañía”, ha continuado Alsina.

La presentadora de Hoy por Hoy comenzó ayer analizando la estrategia del presidente del Gobierno: “Parece que esta precampaña electoral se dirime en los platós de televisión y en los estudios de radio. Pedro Sánchez parece que ha entendido el camino marcado por el expresidente Zapatero y está corrigiendo una estrategia que ahora se ha demostrado que era fallida”, decía.

Poco después, comenzaba la crítica contra los ataques contra Sánchez: “El candidato a la reelección ha acudido a aquellos platós de televisión y estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y en algunas ocasiones, faltando a la verdad”.

Ante un escenario complicado para el presidente, Barceló mantuvo que está “pagando el precio” de no acudir durante la legislatura a estos espacios y está enfrentándose a entrevistas que se convierten en “auténticos debates donde, curiosamente, su oponente no es un político, no es su rival electoral, sino que es un periodista”. “Yo, cuando tengo dudas sobre mi profesión, cuando a veces tengo la sensación de no encontrar el camino, siempre acudo a la referencia, siempre acudo a Iñaki Gabilondo. Y a él le he escuchado hablar de que hay que distinguir entre periodismo y ‘paraperiodismo’”, finalizaba la presentadora de Hoy por Hoy.

