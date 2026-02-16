Metro de Madrid pide a los viajeros que no se apoyen en las barras de los vagones por “civismo”

Una persona apoyada en la barra de agarre de un vagón. (Metro de Madrid/X)

Metro de Madrid, la empresa pública que gestiona la red de metro de la comunidad autónoma, ha pedido a los usuarios que eviten hacer un mal uso de la infraestructura. “Por favor, no te apoyes en las barras. Si te sujetas a ellas con una mano, viajarás con seguridad y permitirás que otras personas las utilicen", reza un tuit que ha publicado la compañía a través de su cuenta de X este lunes. En ese mismo comunicado apelan al “civismo”.

El año pasado, la Comunidad de Madrid puso en marcha una campaña cívica con la que pretendía “reforzar el respeto y la buena convivencia entre sus usuarios durante sus desplazamientos”. Desde entonces, en las pantallas del subterráneo aparecen mensajes dirigidos a los viajeros, como no obstaculizar la salida del tren, hablar en voz baja por teléfono, escuchar la música con auriculares o dejar la mochila en el suelo.

La campaña también incluía la instalación de asientos de color verde “para garantizar que las personas con movilidad reducida, mayores y embarazadas puedan viajar de forma segura y cómoda”. Hasta el año pasado, se señalizaban únicamente con unas pegatinas azules situadas en las ventanillas sobre los asientos. “Ahora con este color verde se mejorará su visibilidad y hará que los usuarios puedan identificarlos fácilmente, de manera que se respeten mejor y se garantice su uso para las personas que más lo necesitan”, explicaban en una nota de prensa.

En marzo de 2025, ya se habían instalado cerca 300 asientos en la línea 3 y otros 300 en la línea 10, no obstante, se han ido extendiendo de forma progresiva a todas las líneas con el objetivo de que estén en todos los trenes, en el plazo máximo de dos años, lo que supondrá la visibilidad de cerca de 7.000 asientos prioritarios para 2027.

Ya se pueden ver las primeras puertas automatizadas de Metro

Desde finales de mes ya se pueden ver las primeras puertas de andén de la futura línea automática de Metro. El primer módulo se encuentra en la estación de Legazpi y de forma progresiva, se extenderán al resto de la Línea 6. No obstante, el proceso no terminará hasta 2027 con la llegada de los nuevos trenes.

Las distintas unidades se transportarán en tren desde Arganzuela-Planetario hasta las 28 estaciones de la línea circular. Conforme detalla la Comunidad de Madrid en un comunicado, los trabajos avanzarán, una vez terminada la instalación completa en Legazpi, a un ritmo aproximado de un mes por estación. El montaje va acompañado de señalización específica para advertir a los viajeros de los trabajos que se están llevando a cabo en los andenes y mantengan la distancia de seguridad con el material que se está instalando.

A lo largo del proceso, cada uno de los 70 andenes —que suman cerca de ocho kilómetros y más de 4.000 puertas en total— contará con alrededor de 58 módulos para conformar la estructura completa. Se trata de elementos transparentes, diseñados para garantizar la visibilidad y ofrecer una mayor sensación de amplitud. Además, su diseño permitirá conocer el estado de cada una de las puertas mediante señalética específica e incorpora pantallas integradas con información de utilidad, como tiempos de espera o avisos de incidencias.