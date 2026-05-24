Pastel de calabacín y cebolla caramelizada: una receta gratinada con un contraste de texturas muy llamativo

Pastel de calabacín y cebolla caramelizada gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pastel gratinado siempre es una buena alternativa para compartir, ya que es un plato completo, nutritivo y muy sencillo de preparar en grandes cantidades. Si buscas una receta fácil y saciante, este pastel de calabacín y cebolla caramelizada es una gran opción.

Cabe destacar que se trata de una receta al horno en la que el calabacín se combina con cebolla caramelizada, huevos y nata para conseguir una textura suave y cremosa. Todo ello se cubre con queso rallado y se gratina hasta que la superficie adquiere un tono dorado y un acabado ligeramente crujiente.

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Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 1 hora

Ingredientes

2 calabacines medianos 2 cebollas grandes 4 huevos 150 ml de nata para cocinar 100 g de queso rallado 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharadita de azúcar (opcional, para caramelizar la cebolla) Sal al gusto Pimienta negra al gusto 1 pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer pastel de calabacín y cebolla caramelizada gratinado, paso a paso

Corta la cebolla en juliana fina para que se caramelice de forma uniforme. En una sartén con aceite de oliva, cocina la cebolla a fuego medio-bajo durante unos 20-25 minutos. Si quieres potenciar el sabor dulce, añade una pizca de azúcar a mitad de cocción. Debe quedar dorada y muy tierna. Lava los calabacines y córtalos en rodajas finas. Saltéalos en otra sartén con un poco de aceite durante unos 6-8 minutos, solo hasta que pierdan parte del agua y se ablanden ligeramente. Salpimenta al gusto. En un bol, bate los huevos con la nata hasta obtener una mezcla homogénea. Añade pimienta, sal y nuez moscada si quieres un toque extra de sabor. Incorpora el calabacín y la cebolla caramelizada a la mezcla y remueve bien para que se repartan de forma uniforme. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Unta una fuente o molde con un poco de aceite o mantequilla para evitar que se pegue. Vierte la mezcla en el molde y cubre con el queso rallado por encima. Hornea durante unos 35 minutos y gratina los últimos 5 minutos hasta que la superficie quede dorada. Deja reposar unos minutos antes de servir, para que el pastel asiente mejor y sea más fácil de cortar.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este pastel de calabacín y cebolla caramelizada está pensado para unas cuatro raciones generosas, aunque la cantidad final dependerá del tamaño de cada porción. Si necesitas preparar más cantidad, basta con aumentar los ingredientes de forma proporcional para mantener el equilibrio de sabores y la textura característica del plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 250 kcal

Proteínas: 11 g

Grasas: 17 g

Hidratos de carbono: 12 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar durante 3 días en la nevera, siempre que se guarde en un recipiente hermético bien cerrado para mantener su sabor y textura. Es importante destacar que se recalienta fácilmente tanto en el horno como en el microondas.