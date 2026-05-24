Los senadores gastan un récord de 1 millón de euros en viajes durante el primer trimestre del año por el aumento de las comisiones de investigación

Una comisión en el Senado. (Europa Press)

El Senado de España ha alcanzado un gasto superior al millón de euros en desplazamientos de sus miembros durante el primer trimestre de 2026. Se trata de la cifra más alta registrada en la última década, impulsada por un notable aumento de la actividad parlamentaria y la celebración de comisiones de investigación, según ha informado Europa Press este domingo.

Durante los tres primeros meses del año, la Cámara Alta organizó 24 sesiones de comisiones de investigación, como las dedicadas al caso Koldo, el apagón, la Dana, la SEPI y la red ferroviaria. Esta intensa agenda se sumó a los Plenos ordinarios y otras comisiones, provocando que los costes asociados a los viajes de los senadores experimentaran un ascenso cercano al 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

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El incremento del gasto responde a la activación del mes de enero, tradicionalmente inhábil para la actividad parlamentaria. En esta ocasión, el Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado, optó por habilitar ese mes y convocar reuniones y Plenos hasta en siete días, elevando así el número de desplazamientos. Además, se incluyen en el balance los costes de gestión, cancelación y cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de uso.

El Senado asume los costes de viajes de los senadores en medios de transporte colectivo —como avión, tren, autobús o barco— siempre que estén vinculados al desempeño de su labor parlamentaria, funciones políticas, sectoriales, de representación institucional o viajes oficiales en nombre de la institución. Además, los parlamentarios disponen de una ‘Tarjeta-Taxi’ con un límite anual de 3.000 euros para desplazamientos en la Comunidad de Madrid. Cuando utilizan vehículo propio, reciben un abono de 0,25 euros por kilómetro recorrido, incluyendo el reembolso de peajes si corresponde.

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La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha tenido un claro protagonista: el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer este martes su imputación por parte de la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra. (Fuente: Congreso, Senado y Europa Press)

Siete comisiones de investigación

El PP ha creado siete comisiones de investigación en el Senado, que han analizado asuntos como el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, los efectos de la Dana de octubre de 2024, la situación de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz, el funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el conocido ‘caso Koldo’.

Por ejemplo, la comisión sobre el apagón energético concluyó sus trabajos tras tomar declaración a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. De igual modo, la comisión dedicada al CIS finalizó tras las comparecencias del presidente del centro, José Félix Tezanos, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras las conclusiones, el Partido Popular presentó una querella contra Tezanos por supuesto delito electoral, acusándolo de manipular encuestas para favorecer al PSOE y condicionar el comportamiento electoral.

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El denominado ‘caso Koldo’ se ha convertido en la comisión de investigación más prolongada de entre las realizadas, con dos años de actividad, más de cien comparecientes y sucesivas ampliaciones de la lista de citaciones. Esta comisión ha reunido ante el Senado a figuras como Salvador Illa, Santos Cerdán, Paco Salazar y José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de ser imputado por la justicia por presunta corrupción.