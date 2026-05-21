España

La Aemet pone en alerta a dos provincias por calor: temperaturas veraniegas, por encima de los 35 grados, y noches tropicales

Los termómetros se situarán esta semana en valores superiores para la época del año, incluso más de 10 grados por encima de lo normal

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Varias personas disfrutan de las agradables temperaturas este miércoles en la playa de Los Cárabos, en Melilla. (Giner/EFE)
Varias personas disfrutan de las agradables temperaturas este miércoles en la playa de Los Cárabos, en Melilla. (Giner/EFE)

El calor ha llegado a España por la puerta grande y nos ha acercado al verano en pleno mayo. Los termómetros ya marcan valores superiores para la época del año, con cifras que alcanzan o sobrepasan en algunas zonas los 35 grados, especialmente en Andalucía y Extremadura.

Por delante tenemos una semana marcada por temperaturas veraniegas en la mayor parte de la península, ya que se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas o incluso más de 10 grados en puntos de la mitad norte este jueves y el viernes.

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“Se superarán los 30 grados en amplias zonas y los 35 grados en puntos de los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “Las noches también serán cálidas, con noches tropicales, es decir, aquellas en las que no se baja de 20 grados, a partir del jueves en puntos del centro y de la mitad sur de la península".

Imagen de archivo de viandantes soportando las altas temperaturas por las calles de Málaga. (Álex Zea/Europa Press)
Imagen de archivo de viandantes soportando las altas temperaturas por las calles de Málaga. (Álex Zea/Europa Press)

Este jueves, de hecho, el organismo público ya ha activado los primeros avisos por altas temperaturas. Concretamente estas se localizan en Badajoz, por máximas de 38 grados en Vegas del Guadiana, y en Bizkaia, por máximas de 34 en el litoral y el interior. En el resto del territorio, en amplias zonas de la península se superarán los 32 grados, pudiendo alcanzarse valores de pleno verano en Sevilla, por ejemplo.

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El tiempo será estable y con pocas lluvias, más allá de algún posible chubasco aislado en montañas del norte peninsular durante la tarde. Además, Del Campo ha alertado de que continuará el polvo en suspensión en la mitad sur.

Temperaturas de hasta 40 grados

La situación será muy similar el viernes, aunque el mercurio alcanzará incluso valores más altos. Por la noche los termómetros se situarán en 20 grados o más en zonas del centro y la mitad sur. “La propia ciudad de Madrid podría tener su primera noche tropical de la temporada”, ha señalado el portavoz de la Aemet. “Durante el día, nuevamente se superarán los 32 a 34 grados en amplias zonas, con Sevilla y Badajoz a la cabeza. Allí podrán alcanzarse 38 a 40 grados“.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

En el comienzo del fin de semana podría haber una bajada de las temperaturas en el noroeste peninsular, siendo notable en Galicia y Asturias y algo más suave en el Cantábrico, aunque estas seguirán siendo altas para la época del año. “Salvo en las zonas donde bajas las temperaturas, continuará el calor muy intenso para la época”. Además, podrá haber lluvias y chubascos localmente fuertes en zonas de Galicia, Asturias, el noroeste de Castilla y León y los Pirineos.

Se espera que el domingo continúen las temperaturas altas, con 30 grados en Castilla y León y más de 32 a 34 en el nordeste, centro y mitad sur, con tiempo estable en general. El lunes no se descarta que haya un pequeño repunte, por lo que ese descenso térmico en algunas áreas el sábado durará poco. La semana que viene, por tanto, empezará con calor en la mayor parte del país.

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