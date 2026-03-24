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Lola Índigo crea un debate en redes sociales tras aparecer en el directo de Illojuan y ofrecerse a hacer la cena: “Buscan una sirvienta”

La cantante granadina y el ‘streamer’ malagueño protagonizaron una cotidiana escena en pareja durante un directo que ha dado mucho de qué hablar

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Lola Índigo e IlloJuan, en
Lola Índigo e IlloJuan, en una fotografía de las redes sociales.

El creador de contenido IlloJuan vuelve a situarse en el centro de los focos tras protagonizar un episodio reciente que ha reavivado el interés por su relación con la cantante Lola Índigo. La pareja, que en los últimos meses ha ido dejando atrás la discreción inicial, vivió un momento espontáneo durante una retransmisión en directo que no tardó en viralizarse y generar un intenso debate en redes sociales.

Hace apenas unas semanas, el propio streamer ya había abordado públicamente su situación sentimental tras las reiteradas preguntas de sus seguidores. “Estoy tranquilo y feliz, si es lo que queréis saber. Ya era hora”, afirmaba, respondiendo así a la curiosidad generada después de que la artista granadina le dedicara unas palabras de apoyo durante la presentación de La velada del año 6, organizada por Ibai Llanos. En aquel evento, la cantante se dejó ver entre bastidores y expresó su deseo de que IlloJuan, a quien se refirió como “mi chico”, lograse la victoria en su combate de boxeo frente a TheGrefg.

Lola Índigo e IlloJuan, en
Lola Índigo e IlloJuan, en 'El Concursillo'. (Twitch)

Desde entonces, cada aparición conjunta o gesto entre ambos ha sido seguido con atención por sus comunidades. La última escena que ha captado la atención tuvo lugar durante uno de los directos del streamer en Twitch. Mientras jugaba concentrado a Crimson Desert, título lanzado el pasado 19 de marzo, se produjo una inesperada interrupción: Miriam Doblas —nombre real de la artista— irrumpió en la habitación, provocando un sobresalto en el malagueño que rápidamente dio paso a risas.

La complicidad de Lola Índigo e Illojuan

El momento, que se difundió con rapidez en distintas plataformas, muestra a la cantante abriendo ligeramente la puerta para preguntarle qué le apetecía cenar. La naturalidad de la escena, marcada por un tono distendido, dejó ver la complicidad entre ambos. IlloJuan respondió con entusiasmo, proponiendo una ‘pipirrina’ “con cuatro latas de atún”. La artista, con humor, replicó desde el ‘set up’ en Madrid: “¿A qué hora la quiere el caballero?”.

Lola Índigo aparece por sorpresa
Lola Índigo aparece por sorpresa en el directo de Illojuan (Twitch / Illojuan)

Durante el intercambio, el creador de contenido sugirió que podía prepararse la cena por sí mismo o compartirla más tarde con ella. Sin embargo, la cantante insistió en encargarse de la comida mientras él continuaba con la retransmisión. Minutos después, incluso se acercó a la cámara para saludar a los espectadores, reforzando la cercanía con la audiencia del streamer.

“Nunca aprenden”

Lejos de quedar en una simple anécdota, la escena generó una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios destacaron el carácter cotidiano y espontáneo del momento, valorando positivamente la naturalidad de la interacción. Sin embargo, otros aprovecharon la ocasión para establecer comparaciones con etapas anteriores de la vida personal del streamer, especialmente con su relación pasada con Masi. Comentarios como “Recuerdos de Vietnam”, “así empiezan...” o “deja vu” comenzaron a circular en plataformas como X.

El debate fue más allá de la comparación sentimental y derivó en críticas hacia la actitud del creador de contenido. Algunos usuarios cuestionaron que no interrumpiera la emisión para prepararse la cena, interpretando la escena como un reflejo de roles tradicionales en la pareja. “Nunca aprenden. Buscan una sirvienta mientras ellos se la pasan haciendo lo que les sale de la pinga y no se saben comprometer a lo que es una relación de verdad. De verdad tratan a las mujeres como si fueran sus madres”, escribió un internauta.

Frente a estas acusaciones, otros usuarios defendieron al streamer y restaron importancia al episodio, considerándolo una interacción cotidiana sin mayor trascendencia. “Sí, efectivamente, cuando estaba con Masi, Juan cenaba y ahora que está con Lola Indigo sigue cenando, salta la sorpresa”, ironizaba uno. “Una novia preguntándole a su novio si va a querer cenar o no y que ella se lo acerca luego porque está trabajando. Qué cosa más rara”, añadía otro comentario en tono sarcástico.

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