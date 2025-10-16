Estas son las fechas para la selectividad de 2026 en Murcia, Canarias y Castilla y León: la PAU se celebrará antes y con nuevos criterios de corrección

Un profesor antes de comenzar el primer examen de la primera jornada de selectividad 2025 en Valencia, a 3 de junio de 2025. (Jorge Gil / Europa Press)

Los distritos universitarios de varias comunidades autónomas han acordado adelantar las fechas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, que se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y los días 30 de junio, 1 y 2 de julio en convocatoria extraordinaria. Este adelanto sitúa los exámenes una semana antes de lo habitual en algunas regiones, una decisión que busca armonizar el calendario académico y facilitar los procesos de admisión universitaria antes del verano.

Los estudiantes de segundo de Bachillerato de Murcia, Canarias y Castilla y León serán los primeros en enfrentarse a las pruebas, en las mismas fechas establecidas para el conjunto de la convocatoria ordinaria. Todo apunta a que el resto de comunidades seguirán este modelo, tal como ya ocurrió en 2025, cuando la mayoría de regiones celebraron la PAU de manera simultánea. Solo Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana rompieron la uniformidad el pasado año.

En el caso de Madrid, el calendario aún no ha sido aprobado oficialmente, aunque fuentes universitarias consultadas por la agencia EFE confirman que las pruebas se celebrarán la primera semana de junio y que se estudia la posibilidad de comenzar el lunes 1 de junio para finalizar el viernes, evitando así prolongar la convocatoria hasta el sábado.

Por su parte, la Consejería de Educación de Canarias ha confirmado que los exámenes se desarrollarán los días 2, 3, 4 y 5 de junio. Tradicionalmente, las pruebas en el archipiélago comenzaban un miércoles y concluían un sábado, pero este año se ha optado por una planificación de martes a viernes, un cambio que busca una mejor distribución de las pruebas y un ajuste con el calendario nacional.

Publicación de modelos de examen entre octubre y noviembre

Las comisiones organizadoras de cada distrito universitario —formadas por representantes de universidades públicas, de la administración educativa y del profesorado de Bachillerato— publicarán entre octubre y noviembre los modelos de exámenes de cada materia. Estas comisiones, integradas también por personas expertas externas, son las encargadas de elaborar las pruebas tomando como referencia los contenidos y criterios de evaluación oficiales.

Varias comunidades, como Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía, ya han avanzado parte de los modelos o han hecho públicas las principales novedades. La Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha consensuado un documento que orienta hacia unas pruebas más prácticas y competenciales, con el fin de adaptarlas mejor al nuevo enfoque educativo del Bachillerato.

Según el documento, al que ha tenido acceso EFE, los exámenes mantendrán una duración de 90 minutos y un único modelo por materia. La optatividad se introducirá dentro de cada bloque, de manera que el alumnado pueda elegir entre preguntas o apartados alternativos.

El texto establece que el grado de competencia práctica será mayor: en Historia de España, al menos la mitad del examen deberá ser de carácter competencial; en Historia del Arte, las preguntas prácticas representarán entre el 80% y el 100% del total; en Lengua Castellana y Literatura II alcanzarán un 70% como mínimo; y en materias como Geografía o Matemáticas Aplicadas no podrán ser inferiores al 50%.

Nuevas orientaciones sobre penalizaciones y criterios de corrección

La CRUE también ha recomendado homogeneizar los criterios de penalización por faltas de ortografía, un aspecto que en años anteriores quedaba a discreción de cada comunidad autónoma. Aunque muchas regiones ya habían flexibilizado este punto, el documento sugiere no aplicar penalización en materias donde no se redactan textos extensos.

En la convocatoria de 2025, las sanciones por errores ortográficos llegaban a los dos puntos en Lengua Castellana y en las lenguas cooficiales, a 1,5 en lenguas extranjeras y a 1 punto en el resto de materias. Para 2026, las orientaciones indican que asignaturas como Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas, Dibujo Artístico, Dibujo Técnico II o Empresa y Diseño de Modelos de Negocio quedarán exentas de penalización.

Asimismo, en Física, la evaluación de la corrección gramatical, léxica y ortográfica no podrá ser inferior al 10% de la calificación en cada tarea, mientras que en materias como Historia de España, Geografía, Latín, Biología o Historia del Arte no podrá superar un punto. En Lengua y Literatura II y en las lenguas cooficiales se mantendrá la penalización máxima de dos puntos.

En Madrid, además, se han revisado los criterios de corrección en varias asignaturas, sustituyendo los múltiplos de 0,25 por múltiplos de 0,1, lo que permitirá una evaluación más precisa y ajustada al rendimiento del alumnado. En Andalucía, la principal novedad radica en el cálculo de la nota de admisión universitaria: en titulaciones donde tanto Matemáticas II como Matemáticas Aplicadas ponderen con el coeficiente máximo (0,2), solo se tomará en cuenta la nota más favorable de las dos junto a otra materia distinta, con el objetivo de evitar duplicidades y favorecer la equidad en el proceso de acceso.