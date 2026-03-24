Christian Gálvez se sincera sobre sus comienzos con Patricia Pardo: “La gente decía que estábamos solapando relaciones...”

Christian Gálvez junto a su mujer Patricia Pardo, en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @galvezchristian)

El plató de Y ahora Sonsoles se convirtió en el escenario de una de las entrevistas más personales de Christian Gálvez en los últimos tiempos. Recibido entre aplausos y con la cercanía habitual de Sonsoles Ónega, el comunicador regresaba a Antena 3 para repasar su trayectoria, presentar su nuevo libro He vencido al mundo y, sobre todo, compartir los momentos más íntimos de sus años más duros.

Nada más pisar el plató, Gálvez se mostró visiblemente emocionado al reencontrarse con antiguos compañeros. El ambiente distendido dio paso rápidamente a una conversación más profunda, en la que el presentador explicó el origen de su último proyecto literario. Según relató, el libro nace de una necesidad personal: “Tenía la necesidad de escribir el vía crucis porque yo tuve que sacrificar muchas cosas en mi vida para alcanzar el propósito que buscaba, que se llama Lucas".

CHRISTIAN GÁLVEZ Y PATRICIA PARDO SALEN DEL HOSPITAL CON SU HIJO LUCA EN BRAZOS (EUROPA PRESS).

Ese recorrido no ha sido sencillo. Su relato incluyó tropiezos profesionales, decepciones sentimentales e incluso la pérdida de amistades. A ese cúmulo de experiencias se sumó una crisis espiritual que lo llevó a alejarse de sus creencias. “He tenido que sacrificar todo, todo en mi vida: cancelaciones en programas, fracasos en el amor, perder amistades por el fracaso en el amor y perdí la fe en Cristo. Y de repente no me ha llamado Dios por mi nombre, pero me puso a un ángel, que es Patricia, que recuperé la fe en absolutamente todo”, explicó a Sonsoles.

El presentador compartió que tuvo que reencontrarse con su vocación profesional, redefinir su identidad y apoyarse en quienes le rodeaban. En ese contexto, subrayó la importancia de no atravesar los momentos difíciles en soledad, especialmente cuando alguien cercano actúa como motor para salir adelante: “Tuve que recuperar la fe en el trabajo, me tuve que reinventar, recuperar la fe en mí, y cuando pierdes en ti la fe, necesitas a los demás. Siempre necesitas la ayuda del otro, sobre todo cuando llega el otro y te saca del pozo, y más cuando tenéis el mismo proyecto vital”

Durante la entrevista también hubo espacio para hablar de televisión. Gálvez se refirió con naturalidad a su etapa en Pasapalabra, formato al que estuvo vinculado durante años. Reconoció que, aunque no considera aquella experiencia un fracaso, sí lamenta no haber podido despedirse de la audiencia. “Yo he fracasado mucho en la vida. Pasapalabra no fue un fracaso, pero nunca tuve la oportunidad de despedirme de la audiencia. Uno es capaz de entender el éxito y el fracaso. Las críticas realmente no eran a mí, no me conocen y uno lo normaliza, y lo importante es tener un propósito. Tuve años complicados porque tenía claro cuál era mi propósito y tenía que alinear todo para conseguirlo. Me llovieron las críticas; antes era todo bonito y luego ya no“, reflexionó.

Christian Galvez y Patricia Pardo (EuropaPress)

Su mejor momento en el amor y peor en lo profesional

Uno de los momentos más sinceros de la conversación llegó al abordar su relación con Patricia Pardo. Gálvez explicó que su historia de amor estuvo marcada desde el inicio por la exposición mediática. Según contó, la relación salió a la luz antes de que ellos mismos pudieran compartirla: “Me van a criticar toda la vida. Nosotros empezamos un 9 de febrero tomando un café y tenemos que hacerlo público porque otra cadena decidió reventar ese momento en el que nos estábamos conociendo”.

“Yo estaba haciendo un programa en ese momento en Cadena 100 en directo y me dijeron que iban a contarlo y faltaron el respeto a la oportunidad que hay que darle a cada pareja de poder ser ellos mismos los que se lo cuenten a sus padres, a su entorno… No nos dieron tiempo“, explicó a Sonsoles. El presentador recordó cómo tuvo que comunicar la noticia a su familia en circunstancias poco habituales, en mitad de su jornada laboral y sin margen para la intimidad: ”Yo tuve que llamar a mis padres en una publicidad para decirles: ‘Oye, van a contar esto, que sepáis que estoy conociendo a una chica’“.

También quiso aclarar las especulaciones que surgieron en torno a su relación, desmintiendo cualquier versión que insinuara una infidelidad a su expareja: “Luego, al final, la gente decía que si me he casado… diciendo que estábamos solapando relaciones, y eso lo dijeron en la cadena donde yo trabajaba porque nos casamos pronto. Patricia me presentó a sus hijas y me aceptaron. En ese momento ya estamos casados. Lo demás son fechas y calendarios, pero aquel que ponga calendarios o matemáticas al amor, no entiende el amor".