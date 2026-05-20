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La reina Máxima de Holanda confía en la moda española para su aventurero look de scout: combina el pañuelo reglamentario con un chaleco de Massimo Dutti

La monarca ha aprendido a hacer todo tipo de actividades al aire libre en su visita a Scouting Nederland

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La reina Máxima de Holanda confía en la moda española para su aventurero look de scout (Grosby)
La reina Máxima de Holanda confía en la moda española para su aventurero look de scout (Grosby)

La última aparición pública de Máxima de Holanda ha consolidado de nuevo su estrecha relación con la moda española. En su última visita a la sede de los Scouts neerlandeses, la monarca ha elegido combinar el pañuelo tradicional del movimiento Scout con un chaleco de Massimo Dutti, reflejando una imagen funcional alineada con el espíritu de la jornada.

En Países Bajos, Scouting Nederland, la principal organización juvenil del país, cuenta con más de 115.000 integrantes. Durante su participación en las actividades organizadas por esta entidad en la provincia de Flevoland, la reina ha acudido con un chaleco de punto acanalado en tono caqui, una adquisición reciente de la marca Massimo Dutti, y una blusa blanca rematada con lazada evocadora del pañuelo scout.

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Junto a este atuendo, ha lucido unos pantalones verde militar, botas marrones de tacón dorado de Stella McCartney, que estrenó el 7 de marzo de 2016, y un bolso de cuero trenzado modelo Lauren 1980 Intrecciato de Bottega Veneta, accesorio que utilizó por primera vez el 5 de noviembre de 2020 y que ha acompañado en una decena de ocasiones.

La reina Máxima de Holanda confía en la moda española para su aventurero look de scout (Grosby)
La reina Máxima de Holanda confía en la moda española para su aventurero look de scout (Grosby)

El ‘look’ de Máxima de Holanda

El pasado 17 de mayo, Máxima de Holanda celebró su 55 cumpleaños, fecha tras la cual ha intensificado su agenda institucional, enfocando su labor en cuestiones sociales y juveniles. Un día después de participar, junto a Guillermo de Holanda, en un programa institucional sobre los principales retos de la provincia de Limburgo, como la delincuencia y el tráfico de drogas, la reina retomó su papel más próximo al movimiento Scout, colectivo con el que mantiene un vínculo especial como patrona.

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La jornada en la sede de los Scouts en Zeewolde ha comenzado con un encuentro entre la reina y voluntarios de diferentes regiones, en el que ha destacado una imagen informal y adaptable al entorno natural. Su atuendo, de inspiración claramente funcional, se ha completado con el chaleco de Massimo Dutti, firma de Inditex, pieza que refuerza su preferencia por la moda española, y una blusa con lazo, cuyo acabado sobresale por encima del cuello a modo de pañuelo y se funde visualmente con el propio pañuelo scout, entregado a la monarca por un participante como gesto simbólico.

Las habilidades de la reina Máxima de Holanda

Con su atuendo, la reina ha vuelto a lucir los pendientes de gardenias en plata de ley dorada, una de sus señas personales más reconocibles en este tipo de actos sociales. Además, ha recuperado su bolso trenzado de Bottega Veneta en color carbón, estrenado en 2020 y elegido hasta en diez ocasiones distintas.

La reina Máxima de Holanda confía en la moda española para su aventurero look de scout (Grosby)
La reina Máxima de Holanda confía en la moda española para su aventurero look de scout (Grosby)

Durante las actividades, Máxima ha mostrado interés por los talleres de construcción de balsas y ha resaltado la importancia de dominar los nudos, elementos fundamentales en la experiencia scout. Ha ayudado a varios jóvenes a montar una tienda de campaña, uniendo así su presencia institucional con una participación activa en las dinámicas del grupo.

Además de celebrar el clima favorable en la jornada, “pedido” por Céline Blom, presidenta de la organización, como ha bromeado durante la bienvenida descrita por RTL, los miembros del movimiento han subrayado la cercanía mostrada por la reina en todo momento. Junto al director Klaar Snieders, han ensalzado la disposición de Máxima a conversar sobre la trascendencia del escultismo en la vida de los jóvenes.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Frente a la tendencia habitual de la reina hacia looks majestuosos y ornamentados, en esta ocasión se ha decantado por una propuesta relajada y juvenil pensada para conectar con el público infantil y adolescente de los Scouts. Esta elección no solo refuerza su perfil mediático, sino que sirve de escaparate para la moda española a nivel internacional, reafirmando la visibilidad de firmas como Massimo Dutti en el contexto institucional europeo.

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