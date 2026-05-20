Un obrero muere tras caer desde 30 metros en el Movistar Arena de Madrid durante labores de mantenimiento

Un obrero muere tras caer desde 30 metros en el Movistar Arena

Un hombre de unos 50 años ha fallecido este martes tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros mientras realizaba labores de mantenimiento en el Movistar Arena de Madrid. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante varios minutos, pero solo pudieron confirmar su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

El suceso se produjo alrededor de las 14:35 horas en el interior del recinto, ubicado en la plaza de Felipe II de Madrid capital, cuando el trabajador se encontraba en la cubierta del pabellón realizando labores propias de su jornada y, por causas que aún se investigan, se precipitó al vacío.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SUMMA 112, que han encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria provocada por la gran caída. Tras unos 20 minutos de maniobras de reanimación, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento, según ha informado Emergencias Madrid. Además, un psicólogo ha atendido a otros tres trabajadores que presentaban un cuadro de ansiedad tras el accidente.

En el operativo también participaron bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Un hombre de 50 años ha fallecido en un accidente laboral tras precipitarse desde una altura de 30 metros en el Palacio de los Deportes de Madrid. Los efectivos del SUMMA 112 le encontraron en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de las maniobras de reanimación, solo pudieron confirmar su muerte.

Investigación en curso

Según fuentes de la investigación citadas por ABC, el trabajador, de origen peruano, ya había trabajado en ocasiones anteriores en el Movistar Arena y conocía la estructura del recinto. El operario se habría precipitado desde una pasarela situada a unos 30 metros de altura, situada en la cubierta interior, cayendo hacia la pista, donde sufrió la parada cardiorrespiratoria.

En ese momento, se encontraba instalando antenas de telecomunicaciones en una pasarela dotada de vallado de seguridad y habilitada para el tránsito sin necesidad de líneas de vida. Según estas mismas fuentes, únicamente sería obligatorio el uso de anclaje al arnés en caso de descolgarse al vacío, una maniobra que no formaba parte de los trabajos previstos.

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Además, los primeros indicios descartan la hipótesis de un suicidio. La víctima trabajaba para una empresa especializada en trabajos en altura, subcontratada a su vez por una compañía de telecomunicaciones, ambas ajenas a la gestión directa del pabellón multiusos de la Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido en una jornada sin eventos programados en el recinto madrileño, una circunstancia que habitualmente se aprovecha para realizar labores de mantenimiento y mejora. Aunque este miércoles por la noche estaba previsto el inicio de los preparativos para los conciertos de Pablo Alborán, que se celebrarán en los dos próximos días, las tareas que se estaban llevando a cabo no guardaban relación con dichos espectáculos ni con el montaje del escenario, según las mismas fuentes.

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