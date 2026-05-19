España

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 19 mayo

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Conoce enseguida los ganadoresdel sorteo de Super Once de este martes 19 de mayo celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 19 mayo.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 01 04 08 14 23 25 27 28 34 37 45 48 52 54 56 58 70 71 78 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

La organización reclama una transición “justa y equilibrada” al sistema público y advierte que “no puede haber privilegios” frente a los autónomos que han cotizado toda su vida

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

El auto de la UDEF al que ha tenido acceso ‘Infobae’ le sitúa en el “vértice” de una trama internacional de influencias para comerciar con petróleo, acciones y oro

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

El auto de la Audiencia Nacional atribuye al expresidente un papel de “liderazgo estratégico” dentro de una estructura que, según la UDEF, utilizaba sociedades instrumentales, facturación simulada y contactos políticos para canalizar fondos y obtener decisiones favorables

El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

Por qué es importante cambiar la fregona y cada cuánto tiempo hacerlo según los expertos

Es importante conocer cómo limpiar esta herramienta y cada cuánto tiempo reemplazarla

Por qué es importante cambiar la fregona y cada cuánto tiempo hacerlo según los expertos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide en el Congreso la convocatoria inmediata de elecciones generales como “una exigencia ética”

El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

Así se defendió Zapatero en el Senado de las acusaciones del ‘caso Plus Ultra’: “Soy el único presidente que en su etapa no tuvo un solo escándalo”

Análisis Relevante, la empresa vinculada a Zapatero y sus hijas por la que habrían recibido mordidas del rescate a la aerolínea Plus Ultra

La Audiencia Nacional atribuye a Zapatero el cobro de 1,95 millones de euros en mordidas

ECONOMÍA

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un inglés con un plan de pensiones de empleo

Análisis Relevante, la empresa vinculada a Zapatero y sus hijas por la que habrían recibido mordidas del rescate a la aerolínea Plus Ultra

El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

Todos los documentos y trámites que debes hacer para poner tu piso a la venta en internet

DEPORTES

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

Los motivos detrás de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid son los mismos que le llevaron por primera vez al club blanco: romper la hegemonía del FC Barcelona

Amor y “guerra” en la final de la Champions: Mapi León e Ingrid Syrstad Engen, pareja y “enemigas” en Oslo

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco