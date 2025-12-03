Las hijas de Zapatero ensanchan su patrimonio: Alba se compra su primer piso con los beneficios de la empresa que comparte con su hermana

Zapatero y su hija, Alba Rodríguez Espinosa (Europa Press / YouTube)

José Luis Rodríguez Zapatero tiene una suerte con la que no todos los padres cuentan: sus dos hijas ya tienen su propio piso a su nombre. Laura, la mayor, se hizo con el suyo en 2024, mientras que Alba se lo ha comprado recientemente. La joven cumple 30 años este 2025 y ya cuenta con su propio inmueble.

Se trata de un quinto piso con dos dormitorios y terraza en la zona de Valdezarza de Madrid, muy cerca del piso de su hermana y el chalet de sus padres, que también adquirieron en 2024. La vivienda está valorada en 300.000 euros y para comprarla Alba Rodríguez Espinosa ha firmado una hipoteca con un principal de 240.000 euros y un periodo de amortización de 30 años.

Con esta compra, que según Vózpopuli se cerró el 1 de agosto en una notaría de la madrileña calle Alcalá, el patrimonio familiar ascendería hasta los 3 millones de euros. No obstante, si se sumase el chalet en el que viven actualmente Zapatero y su mujer en Las Rozas la cifra ascendería hasta los 5 millones, pero la escritura no está a su nombre.

Cree que se debe a los presuntos vínculos del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con China (Fuente: Europa Press).

La pequeña de las hermanas estudió Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad Europea de Madrid. Aun así, su camino se encaminó por los negocios, a pesar de haber comenzado trabajando como fotógrafa y auxiliar de cámara, llegando a firmar los créditos del montaje de la película Lú Belmonte.

La empresa de las hijas de Zapatero

A finales de 2023, Alba pasó a trabajar en What The Fav, la agencia de marketing que fundó su hermana en 2019. Se trata de una empresa que prepara estrategias relacionadas con los e-sports (deportes electrónicos). Han trabajado para diversos medios de comunicación e incluso empresas como Huawei.

En su web, explican cuál es concretamente su labor: “Pioneros y creadores de estrategias de marketing dentro y fuera de los deportes electrónicos. Nuestro cometido es ayudar a que las empresas consoliden su marca y dar soporte en el mundo de los e-sports. Desenvueltos en entornos digitales y analógicos gracias a nuestro equipo creativo multidisciplinar. Vamos de la mano de la igualdad, la sostenibilidad y la innovación para tratar de evolucionar al mismo ritmo que nuestra sociedad”.

Se trata de una empresa pequeña ubicada en el barrio de Tetúan, que cuenta con tan solo siete empleados de personal fijo y temporal, según recoge Vanitatis. Sin embargo, su facturación es bastante considerable y va en aumento. Hasta 471.810,68 euros llegaron a registrar en 2024.

José Luis Rodríguez Zapatero en 'La última llamada' (Movistar Plus+)

Los beneficios de What The Fav

Las hermanas, recordadas por la famosa foto con Barack Obama, son las administradoras solidarias y, tras pagar impuestos, pudieron repartirse hasta 74.000 euros. Además, es un negocio en expansión internacional, ya que en 2024 se viralizó una de sus ofertas de empleo. Buscaban un creador de contenido de Venezuela para desarrollar un proyecto desde Madrid.

Por otro lado, el grueso del patrimonio familiar lo tiene su padre. Entre los diferentes chalets con los que cuenta Zapatero repartidos por España habría uno en Lanzarote, valorado en 1,2 millones de euros según El Debate, otro en Aravaca, con valor de 2,1 millones según El Mundo, o su última adquisición en Puerta de Hierro, que El Confidencial valora en más de 2 millones, pero el expresidente pagó 700.000 euros.