Pesto de calabacín: una salsa fresca y suave para acompañar tus platos en verano

Pesto de calabacín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pesto es una de las salsas insignia de la gastronomía italiana. Su receta tradicional, a base de albahaca, ajo y piñones, ha traspasado fronteras y ha llegado a diferentes partes del mundo. Sin embargo, pocas personas saben que existen otras variantes.

Durante los últimos años, han surgido diferentes versiones capaces de darle un toque moderno a tus recetas. Si estás buscando una salsa fresca, ligera y llena de sabor, el pesto de calabacín es una opción muy interesante.

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Ingredientes

2 calabacines medianos (aproximadamente 250 g) 30 g de piñones 30 g de queso parmesano rallado (puedes mezclar con pecorino) 1 diente de ajo pequeño 6-8 hojas de albahaca fresca 50 ml de aceite de oliva virgen extra (añadir más si se desea otra textura) Sal fina al gusto Pimienta negra al gusto Zumo de limón (opcional, para darle un toque cítrico)

Cómo hacer pesto de calabacín, paso a paso

Lava bien los calabacines bajo el grifo. Seca con un paño limpio, retira los extremos y rállalos con un rallador grueso. Si prefieres una textura más fina, puedes cortarlos en cubos pequeños. Coloca el calabacín rallado en un colador grande, espolvorea con una pizca de sal fina y mezcla un poco para que la sal se distribuya bien. Deja reposar entre 10 y 15 minutos, así el calabacín irá soltando el exceso de agua. Este paso es fundamental para que el pesto no quede aguado. Pon los piñones en una sartén pequeña y tuesta a fuego medio durante 2 o 3 minutos. Este toque resalta el sabor y da un aroma más intenso al pesto. Pasado el tiempo de reposo del calabacín, presiónalo con una cuchara o con las manos para extraer toda el agua posible. Coloca en el vaso de la batidora el calabacín bien escurrido, los piñones tostados, el queso parmesano rallado (puedes combinar con pecorino si deseas un sabor más fuerte), el diente de ajo pelado y las hojas de albahaca fresca lavadas y secas. Añade los 50 ml de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Tritura a velocidad media-alta hasta que la mezcla sea homogénea y cremosa. Si lo prefieres más líquido, puedes añadir un poco más de aceite. Prueba el pesto y ajusta de sal y pimienta negra al gusto. Si notas que la salsa está demasiado espesa, agrega un chorrito de agua fría o aceite hasta lograr la textura deseada.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da, aproximadamente, unos 350 gramos, cantidad suficiente para usar en varios platos (4 raciones de pasta estándar).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 150 kcal

Proteína: 3 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 4 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, bien cerrado y cubierto con una fina capa de aceite de oliva para evitar la oxidación, se puede conservar hasta 4 días. También puede congelarse en porciones individuales durante un máximo de 2 meses, manteniendo mejor su sabor y textura.